Apiro, auto ribaltata e moto a terra: doppio incidente e tre persone all'ospedale

APIRO - Auto si ribalta ad Apiro, ferita una coppia. È successo in via San Salvatore. Subito sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che, vista la dinamica dell'incidente, hanno deciso per il trasferimento dei feriti in ambulanza all’ospedale di Torrette. I due non sono in pericolo di vita.

Schianto pure ad Appignano. Un motociclista avrebbe perso il controllo della due ruote all’altezza di una curva, cadendo a terra. Il centauro è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Macerata.