CIVITANOVA Arrestato per la quarta volta da inizio anno, le ultime tre in tre mesi, ma a differenza delle altre questa volta è finito ai domiciliari per evasione. Oggi un civitanovese di 31 anni finirà davanti al giudice Andrea Belli per la convalida dell’arresto e la conseguente direttissima. A stringergli le manette ai polsi mercoledì scorso sono stati, come per le altre volte, i poliziotti del commissariato di Civitanova. Il giovane ha un processo in corso per maltrattamenti, estorsione e lesioni nei confronti dei genitori e ad agosto del 2022 gli fu notificato il divieto di avvicinamento ai genitori. A gennaio di quest’anno il 31enne aveva violato il provvedimento ed era stato arrestato ma rimesso subito in libertà perché per quel tipo di reato è obbligatorio l’arresto ma senza applicazione della misura. Il 14 settembre scorso, ha violato di nuovo il provvedimento ed è stato arrestato e poi rimesso in libertà, a metà ottobre lo ha rifatto ma a quel punto gli era stata aggravata la misura ed era finito ai domiciliari, mercoledì è uscito senza permesso, è stato arrestato e rimesso ai domiciliari.



L’altro caso



Mercoledì la polizia ha effettuato anche un altro arresto per evasione, un 54enne di San Ginesio che era stato scarcerato lunedì pomeriggio (gli erano stati concessi i domiciliari a San Ginesio), ma invece di andare subito a casa aveva girovagato fino a mercoledì mattina quando si è trovato di fronte gli agenti. L’uomo era recluso al carcere di Ascoli e lunedì pomeriggio gli era stata notificata l’ordinanza con la quale il gip del Tribunale ascolano gli aveva sostituito la misura in carcere con quella dei domiciliari. Uscito dal carcere, a San Ginesio non s’era visto né quella sera né il giorno successivo. La mattina di mercoledì in questura a Macerata è arrivata una segnalazione da parte della polizia ferroviaria di Ancona: a bordo del treno che da Civitanova era diretto a Macerata c’era un uomo senza biglietto che al controllore aveva detto di essere agli arresti domiciliari. In stazione si era diretta una pattuglia e, dopo i controlli del caso, il 54enne è finito in manette per evasione. Difeso dall’avvocato Mirela Mulaj, ieri in aula si è giustificato dicendo di aver sbagliato treno, di essere finito ad Ancona e di essere poi tornato indietro. Il giudice ha convalidato l’arresto ma non ha disposto misure. Sarà giudicato il prossimo 14 maggio.