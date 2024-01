CIVITANOVA «Già da qualche mese l’amministrazione comunale sta lavorando alla questione parcheggi, ben vengano idee e proposte da parte dei residenti, come di altre categorie. Se servono incontri, ne faremo. A patto che ci sia la volontà di fare qualcosa di costruttivo e ragionare con buon senso, cercando un equilibrio tra le parti». Sono le parole del sindaco Fabrizio Ciarapica, che replica al comitato dei residenti del centro, formato nel 2022 anche per discutere della questione parcheggi in certe aree del cuore della città, considerate ormai “invivibili”.

La posizione

I residenti, tramite il portavoce Alessandro Mazzaferro, hanno lamentato scarsa considerazione da parte dell’amministrazione su alcune scelte di primaria importanza per chi in quelle zone ha la propria abitazione. «A novembre abbiamo avuto un incontro con un gruppo di residenti del centro e con i commercianti. Ed è intenzione dell’amministrazione comunale dare risposte sulla questione – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. In merito ai parcheggi stiamo lavorando ad una vera e propria riorganizzazione della sosta in centro. È nostra intenzione cercare nuove soluzioni, come ad esempio collegamenti tra il centro e le aree di sosta che si trovano in aree più periferiche, la prima mezz’ora di sosta gratuita per incentivare il commercio in centro, agevolazioni e molto altro. Stiamo ragionando su questo, tenendo in considerazione le proposte e le problematiche di tutte le categorie, come ad esempio i residenti, i commercianti e gli operatori balneari. Stiamo anche valutando come si sono comportate le altre città vicine, come hanno risolto il problema dei parcheggi. Se servono incontri, ben vengano. A patto che ci siano, da ogni parte, la buona fede, buon senso e la volontà di cercare nuove soluzioni nel rispetto degli interessi di tutti, e non solo di quelli del singolo. È necessario trovare un giusto equilibrio». Il comitato aveva anche lamentato la presenza continua di cantieri in centro per le abitazioni, che porteranno ad un incremento della densità abitativa e, quindi, dei residenti. E, di conseguenza, delle macchine parcheggiate. Senza contare poi, sempre a detta dei residenti, delle difficoltà per chi è anziano a camminare tra i continui cantieri in mezzo alla strada.

Gli immobili

«I cantieri ci sono ma è un diritto dei proprietari ristrutturare casa – ha continuato il sindaco Fabrizio Ciarapica –. Un immobile rinnovato è un elemento positivo per il centro. È economia che gira, è riqualificazione. Si tratta di un problema transitorio per cui possiamo fare ben poco. Veniamo da una edilizia che è degli anni Settanta, c’è stata una evoluzione» ha concluso il primo cittadino.