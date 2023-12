WishTender, l'app per ricevere regali dagli sconosciuti: «L'ho scoperta ora, inizio a fare la lista»

Arriva Natale, ciò vuol dire che è il momento dei regali. Milioni di persone in tutto il mondo stanno già spendendo tanti soldi per comprare il regalo perfetto per amici, parenti e fidanzati. Ma nel 2023, ci sono anche possibilità alternative. Una, la segnala Charlotte, giovane che su TikTok racconta di aver scoperto un'app dove «i ricchi fanno regali agli sconosciuti». Ecco di cosa si tratta e come funziona.

WishTender, come funziona

L'app di cui parla Charlotte è WishTender. «Ho scoperto che esiste un'app dove scrivi i tuoi desideri e i ricchi che non sanno come spendere i soldi ti fanno regali anonimi.

Inizio a fare la lista», scrive la ragazza. Il suo TikTok è diventato virale, superando il milione e mezzo di visualizzazioni. Ma mentre in tanti scrivono per chiedere informazioni su questa app dei desideri, c'è chi fa notare che nelle sue parole c'è qualche imprecisione. In effetti "WishTender" è un'app per i regali, ma è usata dagli influencer e dai creator, che scrivono le liste di regali e vengono accontentati dai fan. Insomma, il meccanismo non è molto diverso, ma senza uno status sarà più complicato trovare un benefattore.