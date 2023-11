Villa di Michelangelo venduta per 8 milioni di euro: al suo interno anche un'opera dell'artista

Nuovo proprietario per Villa Michelangelo, sulle colline di Firenze, l'unico edificio ancora esistente nella sua interezza, dove visse e lavorò Michelangelo Buonarroti. La storica dimora, costruita tra il XIV ed il XV secolo, è stata recentemente ceduta per 8 milioni di euro ad un fondo di investimenti straniero. La vendita è stata curata da Building Heritage, partner esclusivo per l'Italia di Forbes Global Properties, che ha dato notizia dell'avvenuta vendita attraverso un comunicato. Situata nella parte alta di Settignano, a poca distanza dal centro di Firenze, la villa fu un'antica proprietà della famiglia dei Buonarroti. Nelle sue biografie, infatti, Michelangelo ricorda come, dopo la nascita a Caprese, si trasferì sulla collina fiorentina, dove una balia lo avrebbe allattato con «latte impastato con la polvere di marmo», da cui derivò la sua precoce passione per la scultura.

La vendita

Qui Michelangelo crebbe e lavorò tanto che la dimora conservava ancora una sua opera originale, il Tritone, o Satiro, rimasta intatta ed attualmente nelle disponibilità dei precedenti proprietari.

La dimora

«Questa vendita arriva a poca distanza dalla cessione del prestigioso Boutique Hotel di Firenze, ceduto per 28 milioni di euro - spiega Cinzia Romanelli, Ceo di Building Heritage - Siamo particolarmente orgogliosi di poter annoverare nel nostro patrimonio, ville di altissimo valore storico e artistico, appartenute ai più importanti artisti italiani e non solo». Con 25 anni di esperienza nel Luxury Real Estate, dal 2022 Building Heritage è partner per il territorio italiano di Forbes Global Properties, ramo immobiliare di Forbes, che vanta 11.600 agenti in 13 diversi Paesi. Oggi, Building Heritage - Forbes Global Properties è presente sul territorio italiano con 8 uffici (Firenze, Roma, Milano, Venezia, Napoli Capri, Lago di Como, Palermo, Catania), gestiti da una rete di oltre 35 collaboratori. Sono più di 300 gli immobili attualmente gestiti dall'agenzia, per un valore che supera il miliardo di euro. Già nel primo anno, Building Heritage - Forbes Global Properties, ha superato i 60 milioni di euro di compravendite. «La passione per il bello, il buon gusto e l'estrema competenza tecnica rappresentano, per Building Heritage, il mix di alte performance con cui si distingue, riuscendo a valorizzare ogni immobile di prestigio», si legge in un comunicato. La società è guidata da Cinzia Romanelli, specializzata nella vendita e negli investimenti residenziali con un'attenzione particolare alle proprietà storiche italiane.