Tra l’Himalaya e l’India, il Bhutan è una meta da esplorare con attenzione tra bellezze naturali e spiritualità. Prima tappa è la città di Paro, sede anche dell’unico aeroporto internazionale. Situata a est del monte Jomolhari, la montagna sacra per i bhutanesi, è il capoluogo dell’omonima provincia ed è caratterizzata da case linde e colorate. Nella zona si trovano i più grandi e spettacolari dzong del regno. Si tratta di strutture con funzione di centro religioso, militare, burocratico, amministrativo e sociale dei vari distretti.

Il “Piccolo Buddha”

Molte scene del film “Piccolo Buddha” di Bernardo Bertolucci furono ambientate nel Rinpung Dzong, il principale dzong della città. Nei pressi di Paro merita una visita il Drukgyel Dzong, una fortezza e monastero buddista, oggi in rovina. Lo dzong fu costruito da Tenzin Drukdra nel 1649 per volere di Zhabdrung Ngawang Namgyal, per commemorare la vittoria su un'invasione dal Tibet. A circa 3 ore di viaggio in macchina c’è Punakha, dove tutto ruota intorno al dzong. L'edificio, di dimensioni maestose, si trova alla confluenza dei fiumi Pho Chhu e Mo Chhu, provenienti dalle montagne vicine. Per questa ragione è stato più volte danneggiato da alluvioni catastrofiche da laghi glaciali. Esso ospita al suo interno alcune reliquie particolarmente sacre per la scuola Kagyu del Buddhismo tibetano.

La capitale

A metà strada tra queste due destinazioni c’è la capitale, Thimphu, caratterizzata dai molti dzong e tra questi il Trashi Chhoe. La struttura principale dell'edificio dipinto di bianco è a due piani con torri a tre piani in ciascuno dei quattro angoli sormontati da tetti dorati a tre livelli. Poco distante dalla capitale si può ammirare il Buddha Dordenma, una gigantesca statua di oltre 50 metri che domina l’ingresso alla valle della di Thimpu. Di grande interesse naturalistico è la riserva dei takin (animale imparentato con camoscio e capricorno) di Motithang. Un’area naturale protetta per il takin, l’animale nazionale del Bhutan. Originariamente un mini zoo, è stato trasformato in una riserva di recente. La ragione per cui il takin fu dichiarato come animale nazionale del Bhutan il 25 novembre 2005 è attribuita a una leggenda della creazione dell'animale in Bhutan nel XV secolo dal Lama Drukpa Kunley. Il re del Bhutan credeva che fosse improprio per un paese buddista limitare gli animali per motivi religiosi e ambientali, così ordinò la chiusura del mini-zoo e il rilascio degli animali nella foresta. Altro luogo da vivere per assaporare il contatto con la natura è la Black Mountain National Park dove si trovano la tigre e l’orso nero dell’Himalaya.

La cucina

Interessante, e con sapori decisa, la cucina locale. Il piatto nazionale bhutanese per antonomasia è l’emadatse, un piatto a base di riso, formaggio fuso e peperoncini. Vi sono inoltre altri piatti speziati, come l'agnello con spinaci, i noodle di riso con maiale e il pollo condito con burro aromatizzato all'aglio. Uno snack molto popolare in Bhutan è il chugo, a base di formaggio di yak essiccato.