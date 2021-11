Otto bellezze marchigiane sfilano due giorni a Roma per conquistare la finalissima di Miss Italia

ANCONA - Domani e lunedì l’hotel Crowne Plaza St.Peter’s di Roma ospiterà le prefinali nazionali di Miss Italia, il più longevo concorso di bellezza nazionale organizzato dalla Miren di Patrizia Mirigliani. Alla selezione che farà accedere trenta ragazze alla finale nazionale che si terrà a dicembre, sempre nella capitale, prenderanno parte anche le otto ragazze marchigiane che la scorsa estate hanno conquistato le fasce regionali. Miss Marche è la studentessa Emma Calì, 18 anni, vive a Ancona ed è stata eletta domenica 29 agosto a Civitanova. Nel tempo libero pratica karate e tiro con l’arco e fin da piccina sogna di diventare medico. Oltre a proseguire gli studi, le piacerebbe fare l’ indossatrice.



Miss Sorriso Marche è Rebecca Bonfiglio, 21 anni, vive ad Ascoli Piceno e si sta formando come make up artist. L’anconetana diciannovenne Milena Masci, invece, è stata eletta Miss Eleganza. Studentessa, nel tempo libero ama andare in palestra e aspira a diventare una giornalista sportiva. Ad Alice Peter, 19 anni di Marotta Mondolfo, è andata la fascia di Miss Cinema. Il suo prossimo obiettivo è quello di conseguire la laurea in ingegneria ambientale. La sambenedettese Martina Spezzaferro ha ricevuto la fascia di Miss Sport Marche. 21 anni, oltre ad essere una studentessa universitaria è un addetta alla vendita di articoli sportivi, ma sogna di diventare un’educatrice d’infanzia.

Il titolo di Miss Miluna Marche è andato a Katia Caselle, 20 anni, di Pesaro e oltre a essere una studentessa di psicologia è un agente di commercio. Il suo desiderio più grande è quello di unire le proprie passioni al lavoro. Angelica Marini, 19 anni, di Porto Sant’Elpidio ha conquistato la fascia di Miss Rocchetta Bellezza. Studentessa, è un atleta di ginnastica artistica, ma aspira a diventare una stilista. Miss Be Much, infine, è la fermana ventenne Gaia Foglini. Fin da piccolina pratica danza classica e il suo sogno nel cassetto è di diventare una ballerina professionista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA