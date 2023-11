Tutti con l'Airc anche nelle Marche per sostenere le nuove ricerche contro il cancro: volontari presenti in 2mila piazze

Da 29 anni "I Giorni della ricerca" sono l'appuntamento di riferimento per informare e sensibilizzare il pubblico su prevenzione, diagnosi e cura del cancro. Un ricco programma di iniziative e appuntamenti che invita tutti a partecipare attivamente, a conoscere i nuovi traguardi della scienza e a sostenere concretamente i circa 6mila ricercatori Airc al lavoro per avvicinare sempre di più la ricerca alla cura per tutti i tipi di cancro. Sabato 11 i volontari tornano in 2mila piazze con I Cioccolatini della Ricerca

La Fondazione Airc

"I Giorni della ricerca" di Fondazione Airc, fino al 17 novembre, danno vita a una vera e propria mobilitazione per raccontare un anno di risultati, presentare le prossime sfide per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro e raccogliere fondi a sostegno della più meritevole ricerca oncologica.

Dopo l'apertura con la tradizionale cerimonia al Palazzo del Quirinale alla presenza del Presidente della Repubblica segue una maratona di informazione per otto giorni sulle reti Rai. Il testimone passa poi negli stadi con "Un Gol per la ricerca" e il coinvolgimento delle squadre della Serie A e della Nazionale, nelle scuole superiori e nelle università con gli incontri con gli studenti, per arrivare sabato 11 ai volontari presenti in 2mila piazze con "I Cioccolatini della ricerca", disponibili per tutto il mese anche nelle filiali Banco Bpm e su Amazon.it. Le donazioni dei sostenitori e l'impegno dei ricercatori continuano a produrre risultati che trasformano i progressi della ricerca in metodi di prevenzione, diagnosi e cura, e offrono nuove opportunità terapeutiche e migliori qualità di vita a tanti pazienti, come Marta, 34 anni di Grosseto. Due anni fa a questa giovane paziente è stato diagnosticato un tumore ovarico: «Era il 20 febbraio quando ho ricevuto la diagnosi. Mio padre dieci giorni prima aveva finalmente smesso di essere positivo al Covid dopo 90 giorni. Il 2 dicembre avevo perso mia madre all'improvviso ricorda, scandendo le date che in due mesi le hanno stravolto la vita -. Ma io non ho mai perso la fiducia. Bisogna affidarsi ai medici e alla scienza, avere rispetto di chi combatte dalla stessa parte di noi pazienti, di chi ci sostiene e crede nella nostra guarigione. È il loro lavoro che permette oggi di anticipare il più possibile le diagnosi, così da darci una speranza perché la ricerca può curare anche le ferite più profonde».

La campagna

Marta è protagonista della campagna de "I Giorni della ricerca", in rappresentanza delle persone che hanno avuto o hanno ancora oggi un cancro. Accanto a lei Luca Boldrini, medico e ricercatore presso il Policlinico Gemelli di Roma, titolare di un progetto sostenuto da Airc nell'ambito del nuovo bando Next Gen Clinician Scientist. Insieme trasmettono un forte messaggio di vicinanza di medici e ricercatori alle persone colpite dalla malattia. Luca non è solamente uno scienziato Airc, ma è anche un sostenitore della Fondazione e insieme al figlio Edoardo, di 2 anni, è il volto dei "Cioccolatini della Ricerca" che tornano sabato 11 novembre in 2 mila piazze. Per portare nel più breve tempo possibile nuove terapie alle persone con cancro serve una mobilitazione corale e il contributo di ognuno è fondamentale. I Giorni della Ricerca offrono molte occasioni per informarsi e sostenere il lavoro dei ricercatori AIRC.

I volontari AIRC, a fianco dei diciassette Comitati Regionali della Fondazione, distribuiscono in 2mila piazze i Cioccolatini della Ricerca in una nuova ed elegante confezione da 200 grammi di cioccolato fondente di qualità firmato Venchi. A fronte di una donazione di 13 euro verrà consegnata anche una Guida con le ultime novità per la prevenzione e la cura del cancro. I cioccolatini saranno inoltre disponibili per tutto il mese di novembre online su Amazon.it e in 1.350 filiali Banco BPM, partner istituzionale di AIRC. Info sulla distribuzione in tempo reale su airc.it.