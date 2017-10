Cancro, speranze da nuovi farmaci: rendono più facile curare il maleâ€‹

di Paola Treppo

UDINE -, speranze da nuovi farmaci: rendono più facile. I risultati sono stati pubblicati dalla rivista scientifica Nature Communications. Nuovi meccanismi molecolari possibili responsabili della resistenza delle cellule tumorali alla chemioterapia sono stati scoperti, infatti, dall’Università di Udine grazie a uno studio finanziato con 170mila euro dall’Associazione italiana ricerca sul cancro,. Lo studio potrebbe aprire nuovi scenari su possibili sviluppi dicapaci di rendere le cellule tumorali più sensibili alla chemio e alla radioterapia, aumentandone così efficacia e specificità.La ricerca fa luce sul funzionamento della proteina Ape1, un enzima di riparazione del Dna, proponendone un nuovo ruolo nel processo di sviluppo e progressione della patologia. In particolare, Ape1 contribuisce sia al mantenimento della stabilità genomica, ma anche ai fenomeni di chemioresistenza in diverse forme tumorali, come quelli al seno, alle ovaie e il glioblastoma, cioèLo studio è stato condotto dal gruppo di ricerca del Laboratorio di biologia molecolare e stabilità genomica, diretto dadel Dipartimento di area medica Dame dell’Ateneo friulano.«Applicando alcune delle più moderne tecniche di analisi genomica e proteomica - spiega Tell, tra idelle funzioni della proteina Ape1 - è stato possibile comprendere come la proteina APE1 possa contribuire alla regolazione dell’espressione di geni coinvolti nei fenomeni di chemioresistenza. Da alcuni anni, stiamo sviluppando nuovi composti in grado di interferire con le funzioni di questa proteina nelle cellule tumorali e questa scoperta ci aiuterà nell’ottimizzarne l’impiego per ladi precisione».