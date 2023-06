Sport e montagna, binomio super. Per gli esperti il segreto è mai smettere di allenarsi

ANCONA- Sport e montagna? Binomio da urlo. Se poi trovi quello giusto per te, il gioco è fatto. L'estate va così: mai smettere di allenarsi, l'importante è individuare la formula magica. Da sempre, la camminata è l'attività più praticata in montagna durante la bella stagione ma l'elenco di quelle praticabili è lungo. Gli sport montani, infatti, sono particolarmente salutari per motivi legati al clima senza contare che risultano anche molto efficaci. Se dunque non amate le spiagge affollate, niente di meglio che scegliere l'altezza e perdersi tra il verde e la frescura di questi luoghi. Tra escursionismo, mountain bike, nordic walking, parapendio e via ferrata, la scelta è davvero ampia.

L'attività aerobica

Nulla di nuovo: la camminata è lo sport più praticato in montagna durante l'estate. È adatta a tutti, un po' come il trekking anche se quest'ultimo richiede più impegno e costanza. In ogni caso, il trekking e quindi l'escursionismo rappresentano un ottimo rimedio per chi intendere mantenersi in forma anche sotto il sole: si fa attività aerobica ma senza esagerare e poi ci si diverte anche. Ma d'estate, in montagna, è la bicicletta che domina sovrana. In Veneto, per esempio ma anche in Trentino Alto Adige, usare la bicicletta per scoprire il paesaggio e praticare fitness è fantastico. La mountain bike, comunque, è diversa dalla classica bici, soprattutto nelle sospensioni che sono più ammortizzate essendo molto più sollecitate e nelle gomme più larghe e tassellate.

I cavi metallici

In genere, con questo mezzo, si percorrono sentieri non asfaltati, tra boschi e distese di prati di montagna. La mountain bike è per tutti: serve solo una certa abitudine ad andare in bicicletta e un po' di allenamento. È un'attività decisamente buona per asciugarsi e perdere calorie.

Chi ama la montagna e vuole arrivare fino in cima, può provare con le vie ferrate. Di cosa di tratta? Semplice: un percorso attrezzato con cavi metallici, staffe, scalette e ancoraggi fissi che facilitano l'accesso alla vetta. Un'attività da provare, all'inizio, con una guida. Fa bene al fisico e alla mente. Per un'emozione e un allenamento più intenso, Ci si può cimentare nell'arrampicata sportiva dove però c'è bisogno di una certa preparazione e aver provato il tutto in una palestra o in un centro indoor. In montagna, i percorsi non sono segnati come sulla parete artificiale; per questo, ci vuole esperienza e quindi meglio praticare, inizialmente, con persone esperte o rivolgersi a parchi avventura dove ci si può arrampicare e, magari, portare anche i propri bimbi.

Il decollo dal pendio

Se si vuole provare l'ebbrezza di volare, ecco il parapendio, adatto perfino per chi soffre di vertigini, Il decollo si effettua, in genere, da un leggero pendio; per quanto riguarda l'atterraggio, in genere la velocità con cui ci si avvicina al suolo è sempre moderata e dunque man mano che si scende è bene ammortizzare le gambe e come si tocca il terreno è importante fare qualche passo per accompagnare la fase di atterraggio. C'è poi chi non cerca l'avventura; per costoro, su un piatto d'argento, ecco il golf, per passeggiare all'aria aperta. Con molta tranquillità.