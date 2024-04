ANCONA Migliorano le perfomance e sono utili per misurare i parametri del nostro corpo e per controllare il nostro stato di salute durante l’attività fisica. Stiamo parlando dei dispositivi indossabili per il fitness, uno dei trend più gettonati di quest’anno. La wearable technology lavora in modo costante per realizzare dispositivi intelligenti portatili in grado di offrire informazioni ad hoc sul nostro corpo. Negli ultimi anni, la crescita di acquisti di smartwatch, bracciali per monitorare l’attività fisica e auricolari wireless è stata notevole. Solo per citare qualche esempio. Per quanto riguarda lo sport, i principali accessori sono i fitness tracker indossabili come i sensori cardio per il polso, i contapassi ma anche il gps per il trekking e lo smarwatch. E poi ci sono gli auricolari wireless e, in generale, gli attrezzi per la realtà virtuale per il fitness. Sono tutti dispositivi che stanno rendendo il fitness più accessibile e coinvolgente. Già il 2023 è stato un anno eccezionale per l’industria di settore, a partire proprio dal mercato degli wearables, i dispositivi intelligenti che hanno trasformato il modo in cui ci prendiamo cura della nostra salute e nostro benessere. Vediamoli insieme.

I fitness tracker indossabili

I sensori cardio sono cardiofrequenzimetri portatili, indossabili comodamente al proprio polso, capaci di rilevare la frequenza cardiaca. Rispetto alla fasce cardiotoraciche sono meno efficaci e tra i modelli sul mercato ci sono alcuni in grado di rilevare variazioni della misurazione dell’attività cardiaca. Questo strumento, in genere, si integra con gli orologi Gps, dotati di un sensore ottico che funziona grazie ad una luce Led pulsante, capace di misurare il battito cardiaco in base alla variazione della pressione del sangue nelle vene del polso. Va detto che la lettura ottica è un modo di misurazione preciso. Il contapassi da polso, ma c’è anche l’app per chi lo volesse, può essere un dispositivo molto utile poiché riesce a tenere sotto controllo il numero dei passi effettuato. I fitness tracker indossabili sono ormai diventati uno strumento indispensabile per chi monitora e analizza le proprie attività fisiche. Questi dispositivi sono in grado di rilevare, oltre alle funzioni cardiache, il sonno, le calorie bruciate e tanto altro. Lo loro composizione consente agli utenti di tenere traccia dei progressi nel tempo, impostare obiettivi personalizzati e ricevere notifiche. Alcuni modelli top offrono anche il monitoraggio dello stress e il rilevamento delle cadute.

I smartwatch fitness

Questi strumenti vanno oltre il semplice monitoraggio dell’attività fisica. Oltre alle funzioni di base come il conteggio dei passi e la registrazione delle calorie bruciate, i nuovi smartwatch sono dotati di monitoraggio del sonno avanzato, misurazione dell’ossigeno nel sangue, del ritmo cardiaco e Gps integrato. Alcuni modelli offrono perfino suggerimenti personalizzati per migliorare le prestazioni e hanno anche la capacità di riprodurre musica.

Gli auricolari wireless

Gli auricolari wireless hanno rivoluzionato l’allenamento garantendo libertà di movimento senza fili, i modelli più recenti resistono al sudore e all’acqua offrendo una perfetta aderenza durante gli allenamenti intensi. Molti auricolari, poi, registrano i passi, rilevano l’attività fisica, le calorie bruciate e la distanza percorsa. Alcuni di questi fanno da assistente vocale per consentire agli utenti di gestire le chiamate i messaggi e anche di controllare la musica utilizzando solo la voce.