Migliora la forza, la resistenza. Tonifica il corpo. E anche la mente. Con l’estate alle porte, per molti potrebbe davvero essere il top. No, non è la solita ginnastica con i pesi, piuttosto uno dei novelli trend di questo 2024, il Tarzan Movement. E, udite udite, lo si può praticare in qualsiasi luogo all’aperto: un parco, un bosco, una spiaggia. Per iniziare, è sufficiente camminare a quattro zampe imitando i movimenti della scimmia. Si può anche provare ad arrampicarsi sugli alberi, salire da un ramo ad un altro, proprio come nostro signore Tarzan. Curiosi? Vediamo di cosa stiamo parlando.

In cosa consiste

Il Tarzan movement è una disciplina che si è imposta negli ultimi anni, perfetta per tonificare divertendosi e scaricando lo stress. A sostenerlo è una ricerca di Puregym tracciando le tendenze fitness dell’anno in corso e, dopo il wall pilates di cui abbiamo già trattato in questa rubrica, al secondo posto si piazza proprio il Tarzan movement ; perfino il The indipendent ha parlato di questo sport con tanto di intervista al suo fondatore. E cioè il cubano Victor Manuel Fleites che incoraggia ad abbracciare la “scimmia interiore”.

In che modo? Stando all’aria aperta, a contatto con la natura e quindi camminando a quattro zampe, un movimento che stimola la tonificazione dei muscoli delle gambe sia il quadricipiti sia i femorali senza dimenticare i glutei. Ma anche arrampicandosi sugli alberi dove, a muoversi, sono tutti i gruppi muscolari. Pochi e semplici movimenti ma liberi anche per scaricare ansia e stress. Le modalità sono molteplici: si cammina a quattro zampe, a piedi nudi, ci si arrampica sugli alberi, si salta da un ramo ad un altro e il tutto può essere accompagnato anche dall’emissione di rumori simili a quelli della scimmia. Gattonare su superfici strette può essere sia tonificante per l’allenamento di gambe glutei sia liberatorio per lo spirito.

I benefici

Il Tarzan movement sta riscuotendo un grande successo per vari motivi. È divertente tra l’altro ma presenta tanti benefici per la salute sia fisici sia mentali. Tra i benefici fisici ci sono la tonificazione del corpo, il miglioramento di forza e resistenza, dell’equilibrio , della coordinazione e della flessibilità ma anche il miglioramento della postura nonchè la riduzione del dolore cronico, dello stress e dell’ansia. Tra i benefici mentali, ci sono l’aumento della consapevolezza di sé, il miglioramento della concentrazione e l’aumento della creatività. Se si è stanchi della solita routine di esercizi in palestra o a casa, questa disciplina può dunque offrire spunti davvero molto interessanti.

Come spiega lo stesso Fleiters, si tratta di “riconnettersi con le proprie origini primordiali, con la propria forza interiore , con la propria libertà”. Insomma è sia allenamento fisico sia un’esperienza di crescita personale che ci aiuta a ritrovare il contatto con noi stessi e con la natura che ci circonda. Non a caso, questa disciplina nasce dalla volontà di contrastare lo stile di vita sedentario e monotono di questo secolo, che ci allontana dalla nostra essenza selvaggia e naturale. Con questo sport, possiamo abbracciare lo spirito avventuroso che risiede in ognuno di noi. Per chi è adatto? Se si è consapevoli delle proprie capacità e dei propri limiti, sta solo a noi decidere.

Cosa indossare

Quanto ai consigli su cosa indossare, meglio sarebbe trovare scarpe da ginnastica o da trekking per proteggere i piedi, naturalmente evitare di praticare questo sport in luoghi pericolosi come pareti rocciose e iniziare l’allenamento in modo progressivo senza esagerare così da limitare l’insorgere di eventuali problemi.