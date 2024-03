Avete poco tempo per allenarvi? Niente paura, ci sono i microallenamenti, anche di 5 o 10 minuti. È una delle ultime tendenze del fitness. E, allora, addio allenamento tradizionale, per molti oggi il trend è sfruttare tutte le potenzialità, inclusa la tecnologia, per un allenamento personalizzato e super concentrato. In soccorso, ci sono anche i dispositivi indossabili come quelli in possesso all’Urban Fitness di Ancona, solo per citare un caso. Ma non solo. Il fitness si allinea alle esigenze della vita quotidiana e alle migliaia di incombenze che ci sormontano. Se funziona davvero? Dipende dagli obiettivi che ci si pone: se sono limitati e senza eccessi, questo tipo di workout può anche aiutare a migliorarsi, ma se si punta al top, forse è meglio trovare altre strade, magari più tradizionali ma sicuramente più produttive.

I dispositivi

Sul mercato, ci sono tante novità. Stiamo parlando di dispositivi indossabili, che si usano sia durante gli allenamenti sia per rendere al top questi microallenamenti. In Italia, come in tutto il resto del mondo, si stanno sviluppando tanti centri caratterizzati dal fitness mordi e fuggi, a quanto pare, secondo alcuni recenti studi condotti in materia, anche impattante. Fra queste apparecchiature di ultima generazione, c’è l’Ems che si trova alla palestra Urban Fitness di Ancona e che promette, secondo gli addetti ai lavori, in 20 minuti, di farti un corpo snello e tonico. Ma c’è anche la bilancia impedenziometrica, che permette una valutazione delle più rapidi e sofisticate tecniche di misurazione della composizione corporea restituendo, in tempo reale, parametri come massa grassa, metabolismo basale, ritenzione idrica e via dicendo. Solo alcuni esempi, giusto per capire di costa stiamo trattando.

Che cosa sono

Per mini allenamenti s’intendono brevi e concentrate sessioni di fitness, che si devono ripetere durante la giornata. In altre parole, invece di fare un allenamento unico e senza interruzioni, lo si suddivide in più parti non continuative. Così facendo, si ci può muovere anche per soli 5 o 10 minuti alla volta; alla fine della settimana, ci si sarà esercitati per lo stesso tempo totale, solo che ci si sarà allenati in vari momenti diversi. Ma quanto dovrebbe durare l’attività fisica? Le scuole di pensiero sono diverse, secondo i Center for disease control and prevention americani, bisognerebbe praticare ogni settimana almeno 150 minuti di esercizio aerobico a intensità sostenuta. Sarebbe anche importante svolgere due sessioni di fitness alla settimana per potenziare la forza. Nulla vieta che si possa suddividere i minuti complessi in blocchi più brevi e ravvicinati; secondo gli esperti i benefici ci sono comunque.

I benefici

Gli esperti sono convinti: i mini allenamenti funzionano allo stesso modo delle sessioni di fitness più lunghe e, addirittura, hanno il vantaggio di essere più pratici: considerando il tempo a disposizione della maggior parte delle persone, trovare spazi per dieci minuti piuttosto che pause più durature, è più semplice. E poi, restare concentrati per pochi minuti è più facile di rimanere concentrati a lungo e, per questo, con i mini allenamenti, sempre secondo gli esperti, si possono eseguire esercizi più mirati e intensi. Inoltre, aiutano a raggiungere i propri obiettivi di fitness: basta concentrarsi sulle singole sessioni e non su altro. Senza dimenticare che questo tipo di allenamento mordi e fuggi ha anche un effetto positivo sulla salute, in particolare per quanto riguarda un abbassamento della pressione del sangue, sono contro stress e ansia e quindi migliorano l’umore. A questo si aggiunga che si allenano l’apparato cardiocircolatorio e quello respiratorio, migliorando alcuni parametri come la glicemia.