Movimenti fluidi, muscoli che si allungano, recupero della mobilità perduta. Stiamo parlando del gyrotonic, un tipo di fitness che, partendo dalle differenti mobilità della schiena, sviluppa un’attività fisica che interessa tutto il corpo. Sono movimenti che rinforzano e allungano stimolando i tessuti connettivi attorno alle articolazioni. Ed è così che si aumentano equilibrio, flessibilità e coordinazione. Il gyrotonic compie movimenti che sfruttano la tridimensionalità dell’articolazione con continuità. È un metodo molto particolare, in grado di aumentare la forza e l’efficienza del movimento.

Come funziona

È un metodo di workout, nato negli States, che stimola le articolazioni ed esercita la muscolatura. Si basa sui principi chiave di danza, yoga, pilates, arti marziali e nuoto e lo fa tramite movimenti sferici, con una resistenza costante. Ogni esercizio è accompagnato dalla respirazione, che usata in modo adeguato, rigenera il diaframma. Il gyrotonic, così concepito, è in grado di garantire resistenza, versatilità e grazia in tutti i movimenti.

Questa speciale disciplina si avvale, in particolare, di alcuni macchinari ideati appositamente per questa attività; si tratta di attrezzi che si adattano ad ogni tipo di esigenza. In virtù proprio della sua adattabilità, il gyrotonic è rivolto a tutti, non ci sono, dunque, limitazioni di età o sesso o condizione di salute. Questa attività comprende vari esercizi e diverse parti di approfondimento in ambito sportivo ma anche terapeutico. Per esempio, ci sono esercizi ad hoc per i giocatori di golf, altri per allenare la muscolatura e tonificarla.

I benefici

I benefici sono tanti e si ottengono, secondo gli addetti ai lavori, in tempi brevi. Aiuta a ritrovare il benessere fisico migliorando la mobilità, la postura e la tonicità dei muscoli. È un tipo di allenamento, come rilanciano gli esperti della disciplina, che arreca tanti vantaggi per la postura corretta, la muscolatura soda, una colonna vertebrale forte ed elastica, articolazioni sane e mobili, fisico armonioso. Senza dimenticare che allevia il dolore alla schiena.

Le lezioni

Una lezione dura sessanta minuti, gli esercizi variano a seconda della persona e delle esigenze ma anche degli obiettivi che si vogliono raggiungere. Si tratta, comunque, di esercizi che non hanno controindicazioni. Si allenano con gyrotonic i calciatori della nazionale tedesca, i ballerini professionisti. È un tipo di allenamento che perfeziona le prestazioni sportive ed evita infortuni causati da eccesso di compensazione. L’allenamento è costituito da un ciclo continuo di movimenti sferici e ondulatori con una resistenza costante e si svolge senza interrompere il movimento. Il tutto accompagnato dalla respirazione che dona vigore all’esecuzione. La resistenza alla fatica si realizza di pari passo con la facilità a eseguire ogni movimento con scioltezza. È un allenamento completo perché è un mix di ginnastica posturale con attività dinamica. Il gyrotonic aiuta anche a perdere peso, sempre secondo gli addetti ai lavori: mentre rinforza e rende flessibile la colonna vertebrale e agisce sulla mobilità, l’impegno muscolare riduce anche la massa grassa.