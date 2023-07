Guardia reale inglese rompe il protocollo e si avvicina al ragazzo con la sindrome di down per una foto: la scena è toccante

Solitamente sono immobili, perfetti nel loro ruolo di guardia reale. Ma per una volta si può fare un'eccezione. Ha fatto il giro del mondo il video di una royal guard inglese che ha regalato un sorriso a un ragazzo con la sindrome di down che stava scattando una foto vicino a lui, ma senza avvicinarsi troppo per non ricevere le solite reprimende. Ma a Buckingham Palace, per una volta, è successo l'inimmaginabile: la guardia del re non è rimasta impassibile ma si è avvicinata al giovane per "aiutare" la riuscita della foto. Un momento toccante che gli ha permesso di ricevere i complimenti da tutto il mondo.

Mike, che è l'assistente che segue il ragazzo da anni, ha detto: «Sia io che lui ci siamo un po' spaventati quando si è avvicinato a noi perché era una cosa inaspettata.

Ma quella scena mi ha commosso». Negli ultimi anni, la Guardia del Re si è guadagnata una "cattiva" reputazione sui social media a causa dei video che mostrano come spesso sgridano i turisti che si avvicinano troppo a loro o ai cavalli. Nella breve clip, condivisa dal canale The Royal King's Guards England su YouTube, la guardia era nella sua solita posizione mentre la gente accanto a lui passava scattandosi le foto. Mike e il giovane con la sindrome di down si sono avvicinati timidamente, con l'assistente che ha intimato al ragazzo di non avvicinarsi troppo per non disturbarlo. A quel punto però è stata la stessa guardia ad avvicinarsi in modo che quella foto fosse indimenticabile.