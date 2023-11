Meghan Markle, l'outfit da 140mila euro per assistere alla partita di hockey con Harry: cosa indossava

Meghan Markle ha confermato nuovamente la sua ricetta di stile fatta di pochi e semplici ingredienti: essenzialità, monocromatismi e quella passione ormai ben nota per i toni «total black». I duchi di Sussex nelle ultime ore si sono mostrati in coppia: entrambi si sono in Canada nel box di vip in tribuna a Vancouver. La coppia ha seguito la partita sorseggiando vino e coccolandosi teneramente. A suscitare l'attenzione dei fan è stata Meghan con il suo look casual e total black: pantaloni eleganti "bootcut" neri e un semplice maglione. Un outfit che, secondo il DailyMail, costerebbe oltre 140mila euro. Merito anche dei gioielli e dell'orologio.

I gioielli Cartier

La moglie del principe Harry, tornata così sotto i riflettori dopo un periodo di relativa lontananza dal gossip, ha infatti catturato l'attenzione per il suo raffinatissimo look total black durante la partita di hockey. L'outfit è stato completato da accessori particolare.

Infatti, i gioielli di Meghan hanno rubato la scena mentre guardava i Canucks sfidare i San Jose Sharks alla Rogers Arena.

La Duchessa di Sussex ha sfoggiato una collana Juste un Clou Cartier da 17mila euro in oro giallo e diamanti, il classico braccialetto "Love" Cartier da 8mila euro e un orologio Tank Française, che parte da 21mila euro. Meghan ha poi optato per un trucco semplice: un fondotinta cremoso e labbra rosa intenso con extension per le ciglia.

L'incarnazione reale della regola delle regole: less is more.

Invictus Game

Harry e Meghan si trovano in Canada, senza i figli Archie e Lilibet, per promuovere l’edizione 2025 degli Invictus Games che si disputeranno proprio a Vancouver.