Kate, «cuore spezzato» per la decisione di William sul futuro del figlio George

Nel futuro scolastico di George, primogenito di Kate Middleton e del principe William c'è l'Ethon College. Un destino già scritto secondo la linea di successione al trono dei Windsor. Dopo aver vissuto un'infanzia riparata dal gossip e dalla sovraesposizione mediatica per volere dei suoi genitori, George si appresta a compiere 10 anni (a luglio) e a entrare nel vivo della sua carriera da futuro re.

A quanto pare però, la principessa del Galles ha il «cuore spezzato» per la decisione presa dal principe William sul futuro del figlio George.

Il motivo

«Kate è da tempo in disaccordo con suo marito in merito alla decisione di allontanare suo figlio George, anche se è tradizione - ha sottolineato un membro della famiglia reale a In Touch Weekly -.

Kate pensa che mandarlo in un istituto così soffocante e di alto livello vada contro tutti i loro sforzi per modernizzare la monarchia. Inoltre, George le mancherà disperatamente. Lei e William ne hanno discusso per anni, ma alla fine il principe William ha preso la decisione finale». La principessa non vorrebbe che il figlio frequentasse un istituto per soli ragazzi come Eton, ma preferisce una scuola mista, che stando alla sua personale esperienza potrebbe essere più accogliente per George.

L'insider ha affermato che Kate «alla fine ha ceduto» dopo aver riconosciuto il desiderio di George "di essere proprio come suo padre".

«Ma la principessa del Galles ha ancora il cuore spezzato - ha sottolineato l'insider -. Il motivo? Lei è stata vittima di bullismo nel suo primo collegio, e non riesce ad immaginare che George possa soffrire per questo».