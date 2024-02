Ragazza con due lauree non trova lavoro: «Parlo anche 3 lingue, costretta a portare i curriculum a mano. mi sento umiliata»

Preparazione accademica, esperienza, titoli universitari, master e conoscenza delle lingue dovrebbero teoricamente aprire molte porte nel mercato del lavoro. Ma la triste verità è che non sempre è così. Anche quando nel proprio curriculum si possono vantare due lauree e la conoscenza di tre lingue diverse. Ne è la prova lampante l'esperienza di una giovane donna che ha raccontato su Tiktok il suo calvario per la ricerca di un lavoro adeguato alle competenze acquisite in anni di studio.

La ricerca di lavoro

La storia di @lohannysant, una giovane donna che è diventata virale su TikTok per la sua difficoltà nel trovare lavoro nonostante la sua preparazione accademica e le sue competenze linguistiche, ha suscitato un dibattito importante sulla realtà del mondo del lavoro moderno.

Il suo video, che ha rapidamente guadagnato milioni di visualizzazioni, mostra la giovane donna mentre condivide la sua umiliazione nel cercare lavoro con un salario minimo, nonostante abbia conseguito due lauree e parli tre lingue. È evidente la sua frustrazione nel sentirsi respinta e inadeguata nonostante gli sforzi e gli investimenti nella sua formazione. «Questa è l’umiliazione più grande che abbia mai provato in vita mia, tenere in mano i curriculum per andare fisicamente in posti e chiedere se hanno bisogno di assumere qualcuno», spiega, aggiungendo che «mi sento in imbarazzo perché sto facendo domanda per posti con salario minimo e mi dicono che non hanno bisogno di nessuno».

La giovane assicura che non si sarebbe mai aspettata di trovarsi in questa situazione, visto che ha due lauree e parla tre lingue: «È uno schifo. Se devo essere onesta, voglio solo diventare una TikToker».

Spiegando la sua delicata situazione, la giovane donna non riesce a trattenere le lacrime e assicura: «Non posso continuare a delirare, ho davvero bisogno di soldi, quindi continuerò a cercare».

Il dibattito

La reazione online al suo video è stata travolgente, con oltre 10 milioni di visualizzazioni.

Migliaia di persone si sono identificate con la sua situazione, lasciando commenti di sostegno e solidarietà. Molti hanno condiviso le proprie esperienze di lotta nel trovare lavoro, sottolineando quanto sia difficile navigare nel mercato del lavoro odierno nonostante le qualifiche.

Tuttavia, il dibattito sollevato da questa storia va oltre i consigli pratici. Mette in discussione il sistema educativo e il mercato del lavoro stesso. È evidente che c'è una discrepanza tra ciò che viene insegnato nelle università e ciò che il mercato del lavoro richiede effettivamente. La domanda sorge spontanea: come possiamo colmare questa lacuna e garantire che i giovani abbiano le competenze necessarie per avere successo nella vita professionale? Inoltre, la storia di @lohannysant solleva anche interrogativi più ampi sulla dignità nel lavoro e sull'equità economica. Nessuno dovrebbe sentirsi umiliato nel cercare lavoro, eppure la realtà è che molti si trovano in situazioni simili, costretti a lottare per lavori che offrono poco rispetto e poco sostentamento.