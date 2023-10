Piace l'Ems, efficace e rapido: l'Urban Fitness di Ancona è il solo certificato in Italia. Tutto quello che c'è da sapere

ANCONA Un nuovo metodo di allenamento, rapido, veloce ma soprattutto in grado di garantire risultati. Pensato per chi ha poco tempo a disposizione senza rinunciare ad un fisico tonico. Si chiama Ems, acronimo di elettro mio stimolazione, e lo praticano alla palestra Urban Fitness di Ancona. «È la tecnologia base spiega la titolare Claudia Principi - del nostro modo di fare attività fisica: l'elettrostimolazione abbinata ad allenamenti di total body ed esercizi funzionali». In cosa consiste? Vediamolo insieme.

Come funziona

«È un sistema di allenamento che consente un training concentrato risparmiando tempo ed è molto efficace», assicura la titolare. In soli venti minuti di tempo «si ottengono risultati paragonabili a quelli regolarmente conseguiti in sessioni di training di un'ora o un'ora e mezza in un centro fitness tradizionale». Il segreto è subito svelato: «L'utente indossa una tuta intima al di sopra della quale poggia la tuta tecnologica di Ems». Quest'ultima consta di 18 piastre, ognuna delle quali va a contatto con un distretto muscolare preciso coprendo tutta la muscolatura del corpo, dalle ginocchia alle spalle inclusi i bicipiti. Spiega la coach: «Con questo metodo, si riescono a riattivare fino a 300 muscoli diversi: l'effetto della stimolazione è quello di sollecitare la muscolatura che, quindi, si tonifica». La stimolazione viene controllata da un personal trainer, certificato, che riesce ad indirizzare la direzionalità delle sollecitazioni modulandole rispetto ai distretti muscolari interessati. "Dunque chiarisce Principi - ne consegue un allenamento costantemente total body e in contemporanea una elettrostimolazione accentuata o diminuita a seconda dei singoli distretti muscolari".

La funzione della tuta

L'uso della tuta tecnologica è fondamentale.

I pro e i contro

Dice infatti la coach: «In questo modo, l'allenamento è reso attivo e dinamico grazie all'esecuzione di esercizi in 20 minuti, coordinati da un personal. L'allenamento diventa così doppiamente efficace in virtù dell'Ems che agisce a diretto contatto con il corpo di chi la indossa e grazie agli esercizi eseguiti come affondi, squat, piegamenti ma anche jumpig jack e quindi esercizi a corpo libero o con piccoli attrezzi, per esempio manubri, kettlebel, fluiball e via dicendo, di logica anche funzionale». Un altro aspetto è quello dei benefici e dei casi in cui è meglio evitare questo metodo di allenamento.

È ancora la titolare a chiarirci il tutto. «Con questo workout ci si tonifica, si potenzia il muscolo ma si dimagrisce anche. Non solo: oltre al rafforzamento muscolare, si rieduca la funzionalità delle articolazioni, si migliora la postura e si elimina anche il mal di schiena. In genere, si consigliano 2 allenamenti a settimana per ottenere risultati tangibili». Questa attività è invece sconsigliata per soggetti con problemi cardiaci gravi, con pacemaker cardiaco, donne in gravidanza, problemi di tipo oncologico nel periodo follow up e malattie neurologiche come il Parkinson. «Dunque, se si escludono questi casi rilancia Principi i venti minuti diventano di grande efficacia e rappresentano una svolta per chi ha poco tempo a disposizione. Quello di Urban Fitness è il solo centro certificato in Italia, grazie a protocolli stipulati dall'Università di Tor Vergata di Roma».