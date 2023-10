Pescatore scomparso da due settimane ritrovato su una zattera. «Mangiava salmone per sopravvivere»

Un pescatore scomparso da quasi due settimane è stato trovato vivo mentre galleggiava su una zattera di salvataggio a circa 110 km al largo della costa occidentale degli Stati Uniti. È stato ritrovato giovedì, racconta la Bbc, un giorno dopo che le ricerche erano state sospese. A trovarlo dei soccorritori canadesi: lui ha raccontato subito di aver mangiato salmone per sopravvivere.

L'uomo, che non è stato identificato, aveva lasciato Grey Harbour, nello stato di Washington, il 12 ottobre scorso, su una barca di 13 metri. Le autorità non hanno fatto i nomi dei soccorritori né hanno raccontato come sia stato trovato, ma King-TV di Seattle li ha identificati come Ryan Planes e suo zio John.

Come è stato salvato

«Ho visto quella che sembrava una zattera di salvataggio in lontananza e sono corso incontro», ha detto Ryan alla tv. «Lo abbiamo preso a bordo. Mi ha dato un grande abbraccio ed è stato emozionante», le parole di John. Ha aggiunto che l'uomo gli ha detto che era stato solo sulla zattera per 13 giorni e che aveva preso un salmone dopo aver finito il cibo. «Gli abbiamo preparato la colazione.

La storia

Ha bevuto tre bottiglie d'acqua. Era piuttosto affamato, poverino...», ha continuato. L'uomo sembra essere in condizioni stabili, dicono i funzionari, ed è stato trasportato a riva dalla Guardia Costiera canadese e da un'altra agenzia di soccorso canadese.Secondo King-TV, l'uomo è stato portato in un ospedale di Tofino, nella Columbia Britannica, per ulteriori cure. L'uomo e un altro marinaio a bordo dell'Evening sarebbero dovuti tornare il 15 ottobre, dicono i funzionari. Mercoledì, la Guardia Costiera ha dichiarato che avrebbe sospeso le ricerche in attesa dello sviluppo di nuove informazioni. La decisione è stata presa dopo che gli equipaggi hanno perlustrato più di 14.000 miglia quadrate per oltre otto ore. Un altro marinaio partito con lui non è stato trovato e la guardia costiera afferma che l'incidente «resta sotto inchiesta».