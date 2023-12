Pasta contro pizza, chi vince la sfida sui social? La risposta non lascia spazio ad incertezze

L'eterno amletico dilemma. Meglio la pizza o la pasta? Un quesito tipicamente italiano, che rimbalza ovunque nel mondo tra gli estimatori della gastronomia tricolore. Per molti, rispondere è semplice, per altri, semplicemente non c'è una risposta.

Sui social, dove la polarizzazione è la norma, pasta e pizza animano le ricerche sul web e sui social network, che sono in grado di generare un numero di interazioni mensili pari a 50 milioni. Al mese, come abbiamo scritto, anzi come ha rilevato la ricerca di SocialData, realizzata per Prima Comunicazione, che ha preso in esame le conversazioni dove il tema dibattuto era proprio la prerenza dell'una e dell'altra.

Pasta batte tutti

Ebbene, non c'è storia, sua maestà la pasta può indossare la corona come alimento più apprezzato da web e social, con un totale di 368 milioni di interazioni nel periodo tra il 1° aprile ed il 31 ottobre. Nei confronti della pasta, il sentiment è positivo nel 64% dei casi, mentre i più interessati alla regina del carboidrato sono lo donne, con il 60% della loro presenza nelle conversazioni.

Pizza e riso

La pizza invece, si ferma "solo" a 257 milioni di interazioni, circa 90 milioni in meno della pasta, mentre in terza posizione finisce il riso, con 84 milioni di interazioni, seguito da couscous, quinoa e polenta.

E tra le decine di formati della pasta, quale la spunta? Sono gli spaghetti la pasta per eccellenza, 118 milioni di interazioni, che staccano di netto penne, fusilli e farfalle. E quando si parla di pasta, l'argomento più caldo sono le ricette, che troviamo nel 13,2% delle conversazioni ed il carovita, visto che è un alimento particolarmente economico.

Se rovesciamo la classifica prendendo in esame i social, è Instagram il mezzo ideale per postare immagini di pasta, con il 33% di interazioni sul totale, seguito da Facebook,Twitter e TikTok.