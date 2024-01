Affari tuoi, l'oroscopo di Paolo Fox per il 2024: «Gemelli instancabili, l'Ariete avrà soddisfazioni». Tutti i segni

Paolo Fox è uno degli ospiti noti della serata finale della Lotteria Italia che sta conducendo Amadeus con il "suo" Affari Tuoi. L'astrologo più famoso di tutti sta raccontando ai telespettatori e al pubblico in studio, come sarà il 2024 per tutti i 12 segni zodiacali. Come ogni anno, ci saranno coloro che godranno di più fortuna e appoggio da parte dei pianeti e chi, invece, avrà qualche difficoltà in più. Ma niente paura perché per tutti i segni dovrebbe essere un anno abbastanza tranquillo.

Ariete, Toro, Gemelli

Amadeus, prima di interpellare Paolo Fox, ha presentato il suo nuovo libro con tutte le previsioni astrologiche per il 2024: salute, amore e lavoro nell'arco di quest'anno appena cominciato. L'astrologo ha iniziato con il segno dell'Ariete: «Allora posso dire che questo sarà un anno molto bello per l'Ariete perché i nati sotto questo segno non avranno quasi nessun pianeta contro, quindi, abbiamo un oroscopo molto interessante. Gli Ariete vivranno momenti molto importanti, soprattutto ad aprile, maggio e alla fine dell'anno e, tra l'altro, non rinunciate all'amore perché davvero potrebbero esserci belle novità». Poi, Paolo Fox è passato al Toro: «Oroscopo importante anche per il Toro che chiude il 2023 con qualche piccolo dubbio e piccola riserva, però, sta programmando qualcosa di buono. Aprile e maggio saranno mesi buoni per voi». Infine, l'astrologo ha analizzato il segno dei Gemelli: «Ecco, non vorrei che questo segno si portasse dietro delle sensazioni negative solo perché durante il Capodanno si è sentito un po' sottotono a causa dei pianeti in opposizione. Quest'anno, dovrete badare all'amore, alle spese. Si inizia l'anno con qualche dubbio, i Gemelli non si fermano mai e potrebbero annoiarsi in alcuni momenti dell'anno».

Paolo Fox alla Vergine (segno di Amadeus): “Le vie del Signore sono infinite. Grandi cambiamenti che sorprenderanno tutti. Vediamo se ci sarà il sesto”

Amadeus: “Noooo, ma non parliamo di Sanremo”#AffariTuoi #LotteriaItalia #Sanremo2024 #Sanremo2025 pic.twitter.com/G3SFaCJ841 — Cinguetterai  (@Cinguetterai) January 6, 2024

Cancro, Leone, Vergine

Paolo Fox è, poi, passato al segno del Cancro: «Dobbiamo fare un recap per ciò che è successo ai nati sotto questo segno che hanno vissuto molto nel 2023. Quest'anno avrete Giove con voi e siete tra i segni che in questo 2024 non avrete grandi pianeti contro. A parte a febbraio quando ci saranno alcune questioni lavorative da risolvere. Comunque sia, sarete protetti. Posso divri che ci saranno due anni, addirittura, di grande rivalsa. Ottobre potrebbe essere un mese di grande interesse». Poi, è stata la volta del Leone: «Credo che molti Leone nel 2023 abbiano avuto qualche difficoltà, magari di carattere economico, hanno lasciato il certo per l'incerto, perché voi siete anche un po' folli, vi mettete alla prova. Ecco, forse siete ancora in procinto di lavorare a quei progetti che avete iniziato in passato e che si realizzeranno nella seconda metà dell'anno. Potreste anche essere molto ricercati. In amore vi farete desiderare, quindi, è probabile che l'estate vi porterà felicità. Bel cielo per chi vuole sposarsi o andare a convivere». Infine, Paolo Fox ha concluso con il segno della Vergine: «Quest'anno avrete Saturno in opposizione ma l'opposizione non deve essere vista come una tragedia. Voi siete quelli di prima il dovere e dopo il piacere e questo Saturno vi dice di godervi la vita, solo che ogni volta che vi siete trovati a delegare qualcosa a qualcuno è andata male.

Bilancia, Scorpione, Sagittario

Alla fine dovete fare tutto da soli. Nel 2024 avrete grandi occasioni, da febbraio a maggio, per sistemare tutto ciò che vi interessa ma anche spazzare via tutto ciò che non vi piace, grazie proprio a Saturno contro. Potreste strappare un contratto e accettarne un altro o responsabilizzare maggiormente qualcuno della vostra vita. Se cercate l'amore o già lo avete, aprile e maggio saranno mesi importanti. Autunno importante che grandi cambiamenti che sorprenderanno tutti».

Paolo Fox della Bilancia ha detto: «La Bilancia deve riprendersi da un 2023 che l'ha messa alla prova e che, a volte, ha portato anche qualche piccolo fastidio in famiglia, poi, voi siete sensibilissimi, avete una capacità di aiutare gli altri che è eccezionale ma, proprio per questo motivo, quando vi lasciate coinvolgere troppo, rischiate di andare un po' giù. La prima cosa che dovete fare è recuperare serenità e forza fisica. I primi mesi dell'anno non saranno eccellenti ma, con la primavera, recupererete. Se in famiglia ci sono delle persone con dei problemi, dovrete starci dietro. Molti di voi vorranno organizzare un viaggio». Poi, è stata la volta dello Scorpione: «I nati sotto questo segno dovrebbero cercare di dimenticare il passato perché voi non vi dimenticate nulla. Le parole di troppo o le affermazioni esagerate vi ledono quindi state attenti a non passare dalla parte del torto anche se avete ragione. Giove in opposizione, nella prima parte dell'anno, potrebbe confondere un po' le acque, soprattutto tra febbraio e marzo. La seconda parte dell'anno, Giove non più in opposizione, permetterà di fare grandi passi in avanti anche per i sentimenti». Infine, Paolo Fox ha parlato del Sagittario: «Il Sagittario è un segno che non si scoraggia mai e fa le cose anche quando non le sa fare. Ama il rischio in tutti i settori. Questo è un anno in cui bisognerà calibrare bene i propri obiettivi e pensieri perché da gennaio ad aprile ci saranno grandi novità, quindi, la primavera sarà con voi. La seconda parte dell'anno non è difficile ma Giove e Saturno saranno un po' nervosi. Quello che riuscite a fare prima va bene, quello che iniziate a fare dopo, potreste non riuscire a farlo. Ecco perché la stipula di possibili accordi dovrà essere fatta entro maggio. Non lasciate il certo per l'incerto».

"l'ariete è già finito?? ah hai fatto anche il toro???" Amadeus totalmente sconnesso lo amo per questo #AffariTuoi pic.twitter.com/vHx5pigsCw — rò🦥 (@nmrpmst91) January 6, 2024

Capricorno, Acquario, Pesci

Paolo Fox ha, quindi, parlato del Capricorno: «È il segno che ha una grande dedizione verso il lavoro che ama e porta avanti le passioni. Lavorare e avere successo è importante, Il 2024 vi darà tanta energia e la primavera sarà ottima. Voi volete fare tutto da soli però credete che "chi fa da sé fa per tre". Grande anno e grande fine dell'anno. Il Capricorno è un segno molto maturo». L'astrologo è, poi, passato al segno dell'Acquario: «Segno che a febbraio troverà l'amore. Forse quest'anno, sarà proprio il momento in cui i nati sotto questo segno vorranno ufficializzare le relazioni. La seconda parte dell'anno sarà migliore per quanto riguarda le spese. A voi piace sperimentare e nuotare contro corrente, però, alla fine, arrivate sempre alla meta». Infine, Paolo Fox ha parlato dei Pesci: «Attenzione perché la prima parte dell'anno andrà molto veloce, avete Giove in aspetto positivo ma nella seconda parte del 2024 dovrete stare attenti perché sarete chiamati a prendere delle decisioni. In quel momento, dovrete farvi delle domande importanti e, nella prima parte dell'anno avrete anche la possibilià di chiudere dei contratti».