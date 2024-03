Mauritius ideali per gli amanti di golf, escursioni e sport acquatici: l’arcipelago riserva molte sorprese

Isole incastonate nell’oceano Indiano, un mondo sospeso nel tempo ma che oltre al turismo e alle spiagge incontaminate offre davvero tanto. Le Mauritius grazie al clima tropicale, lungo la costa persino durante le stagioni più fresche (in particolare da maggio a settembre) le temperature scendono raramente al di sotto dei 22 gradi. L’arcipelago è inoltre la destinazione ideale per gli amanti degli sport acquatici, i golfisti, gli escursionisti, gli amanti della natura, per chi è in cerca di relax nelle spa, per chi è in luna di miele e per le famiglie.

La capitale

Port Louis, la capitale, è famosa per gli edifici storici del periodo coloniale. La fortificazione di Fort Adelaide (nota anche come La Citadelle) fu costruita dagli inglesi nel 1835. Dalla cittadella, che domina la città, si gode di un panorama che abbraccia quasi tutta Port Louis. Un altro luogo celebre è l’ippodromo di Champ de Mars: è il più antico dell’Oceano Indiano, essendo stato creato nel 1812, e il secondo dell'emisfero meridionale. Sono anche note le caserme della polizia (Les Casernes) e il lungomare. A rendere uniche le Mauritius anche gli chateau, dimore che erano spesso le abitazioni dei possidenti che gestivano la coltivazione di canna da zucchero. Tra questi sicuramente da segnalare lo chateau de Labourdonnais, costruito tra il 1856 e il 1859 e abitato per oltre 150 anni. L’edificio è in stile neoclassico, con il piano terra rialzato e un’ampia veranda. La carta da parati meravigliosamente dettagliata della sala da pranzo è intervallata da grandi mobili in teak e legno nero, su cui campeggiano enormi barattoli usati per marinare il pesce e la carne.

Il parco nazionale

La tenuta è circondata da frutteti e giardini.

C’è poi da visitare il parco nazionale delle gole del fiume Nero. Il parco include il punto più alto dell'isola costituito dalla vetta del Piton de la Petite Riviere Noire, la cui altezza è di 826 metri sul livello del mare. La Montagna Cocotte è un altro rilievo che domina il parco nazionale. Nelle vicinanze del parco si trovano le Cascate di Chamarel e le Terre dei sette colori. Le cascate derivano da due colate laviche di epoche diverse, la prima datata 10 milioni di anni fa. C’è poi il patrimonio Unesco di Le Morne Brabant, È circondata da una laguna ed è una famosa attrazione turistica. La collina divenne famosa nel XIX secolo quando alcuni schiavi fuggiaschi usarono Le Morne Brabant come nascondiglio.

La gastronomia

Alle Mauritius il cibo di strada è sicuramente da provare. Si possono acquistare dai venditori ambulanti degli snack chiamati gajak, i dal pouri (dei tortini speziati di lenticchie e verdure), i gato piman (delle palline fritte di piselli secchi) e i samosa (dei fagottini ripieni di verdure o carne). L'influenza cinese è evidente nell’uso di verdure fresche soffritte e di salse di soia e di ostrica. Vengono cucinati riso fritto, zuppe, noodle e boulet che sono accompagnati da contorni di verdure o di carne. Il bol renverse è un piatto a base di riso guarnito con carne o con un uovo fritto.