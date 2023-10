Mamma di 9 figli: «La spesa ci costa 1.400 euro al mese, non posso andare nei migliori ristoranti ma sono felice»

Essere genitori è il lavoro più bello e difficile del mondo. Esserlo di 9 figli, può diventare una sfida quasi impossibile. Per informazioni, chiedere ad Ana Iglesias. La donna, 39 anni, ha creato un progetto social chiamato "Famiglia pazza", che in Spagna ha spopolato. Milioni di utenti seguono le giornate di Ana, del marito Jesus Garcia e dei figli: Hugo (11), Víctor (10), Diego (8), Héctor (7), Laura (6 ), Mateo (4), Marco (3), Martina (1) e un bambino che sta per nascere. In una recente intervista, Ana ha spiegato che non è sempre facile occuparsi dei bambini ma, fortunatamente, in famiglia c'è molta organizzazione che permette di fare tutto nel modo più sereno possibile.

Mamma con 9 figli, la spesa e i soldi

Il nickname di Ana Iglesias su Instagram e TikTok è "Una locura de familia" che significa "una famiglia pazza", sì, perché gestire nove figli (uno sta per nascere) non è proprio una passeggiata ma è sicuramente un lavoro che porta tante soddisfazioni. La content creator, che su TikTok è seguita da più di due milioni di follower, ha detto a "A Family Madness": «Ogni volta che io, mio marito e i miei figli andiamo in giro, attiriamo l'attenzione di tutti: la gente si gira a guardarci. Alle volte, ti chiedi se hai fatto qualcosa di sbagliato per suscitare tanta curiosità e la risposa è sempre negativa. Tuttavia, è vero, che attiriamo l'attenzione. Per noi, poi, l'organizzazione e dico in tutte le cose, è fondamentale: i bambini sono ordinati e abbastanza autonomi e... per fortuna! Dato che sono in otto!», ha detto ad Abc. Inoltre, Ana ha aggiunto che lei e il marito non spendono molto denaro in giocattoli, ma più che altro nel cibo: «Suppongo che il cibo sia la spesa più grande. Non so dirti esattamente la cifra ma più o meno spendiamo sui 1.000-1.400 euro al mese.

«Poi è vero che anche noi cerchiamo di fare il possibile per risparmiare. Ad esempio, abbiamo installato dei pannelli solari in casa perché il costo dell’energia elettrica per mesi poteva costarci 1.000 euro in bolletta. Voglio dire, scandaloso. Poi li portiamo in una scuola pubblica, non privata, così paghiamo solo la mensa (100 euro al mese). Quest'anno la scuola inizia al settimo anno, quindi dovremo pagare 700 euro al mese. Alla fine le spese sono tante ma devo anche dire, e devo riconoscere, che tutto dipende dalla tua situazione economica: ci sarà chi riuscirà a destreggiarsi e addirittura spenderà meno, anche con il cibo, magari senza mai uscire a cena. Cioè ogni tanto andiamo a pranzo o a cena fuori, ma andando in posti dove il menù bambini costa 9 euro e noi ne spendiamo 100. Se dovessimo pagare 20 euro a piatto... insomma, non posso». «Non posso permettermi di andare nel miglior ristorante - dice ancora à. È anche vero che se non avessi potuto assumermi tutte queste spese, non avrei avuto tanti figli neanche io. Per me, la mia situazione familiare è stata un modo per lottare, per cercare di migliorare nella vita e per continuare a crescere finanziariamente per sostenerli».

Ana Iglesias ha fatto della sua famiglia il suo punto di forza, infatti, anche il suo lavoro, ovvero, quello di content creator e blogger ha come oggetto quello di raccontare le giornate di una mamma super indaffarata con i suoi bambini: «Io e mio marito non ci pentiamo di nulla, noi siamo felici così e i nostri figli stanno crescendo sereni».