Vintage e antiquariato, che passione i mercatini: ecco i più importanti

C’è chi smania per rari orologi o vecchie penne stilografiche, chi impazzisce per francobolli, cartoline e libri antichi, chi è alla continua ricerca di un mobile da restaurare oppure della macchina da scrivere anni Venti. Il sogno di tutti è trovare il tesoro nascosto, il pezzo raro finito chissà come sulle bancarelle di un mercatino d’antiquariato. Ma alla base c’è una grande passione: l’amore per la storia, l’arte e il non meno nobile artigianato, che spinge ogni domenica migliaia di appassionati ad andare a caccia di oggetti del tempo passato.



Le destinazioni



Uno dei più importanti appuntamenti per gli amanti del genere si tiene a Gambettola (Forlì-Cesena) due volte l’anno, il secondo fine settimana di Maggio e il primo fine settimana di Settembre, quando l’intero centro storico si trasforma in una grande Mostrascambio. Oltre 800 gli espositori, con un’ampia sezione dedicata alle auto e alle moto d’epoca, cui si aggiungono i proprietari di garage e giardini che per l’occasione aprono le porte per offrire qualsiasi cosa, dai quadri ai giocattoli, dalle stoviglie alla biancheria della nonna, secondo la logica del riciclaggio e del riuso di materiali. Inseguendo l’affare, la 1^ domenica di ogni mese collezionisti e curiosi si incontrano a metà strada tra Trevi e Spoleto, lungo il tracciato della strada Flaminia che costeggia le Fonti del Clitunno. Dalla mattina presto al primo pomeriggio, nella frazione di Pissignano si svolge infatti il Mercatino dell’antiquariato, dell’usato e del collezionismo con più di 400 banchi provenienti da ogni parte d’Italia.



Le Marche



Anche le Marche hanno una lunga tradizione in fatto di mostre e mercati. Da 27 anni L’Antico e le Palme è tra le rassegne più apprezzate nella bella stagione e i prossimi 8, 9 e 10 aprile, dalle 10 alle 20, tornerà a riempire l’isola pedonale di San Benedetto con un’accurata selezione di 200 espositori. Negli stand, non solo mobili e dipinti di alto livello, ma anche oggettistica vintage. Per i cultori del passato, sono pochi gli eventi più apprezzati e longevi della fiera di Fano. Sin dal 1980, questo ritrovo di estimatori delle cose vecchie va in scena la seconda domenica di ogni mese e il sabato precedente, dalle 9 alle 20, nella zona di Largo di Porta Maggiore, corso Matteotti e via Arco d’Augusto. A

nche a Pesaro, la terza domenica in piazza del Popolo e vie limitrofe, si svolge un interessante mercato di antiquariato e modernariato, mentre ad Ancona artigianato e curiosità sono al centro di Curiosando, l’ultima domenica del mese e sabato precedente in piazza Pertini (talvolta lungo il viale della Vittoria) con una settantina di venditori.

A Senigallia L’Antiquariato alla Vecchia Filanda è sotto i Portici Ercolani domenica 26 febbraio (60 espositori circa). Nel Maceratese, Recanati diventa Antiqua la prima domenica del mese. Per finire, un vero tuffo nel passato nel cuore di Ascoli Piceno: di tutto un po’, ogni terzo week-end dalle 9 alle 19 in piazza del Popolo con 150 commercianti e hobbisti di antiquariato, collezionismo, artigianato artistico e prodotti tipici (sospesa l’edizione di febbraio per il Carnevale).