Sabato e domenica il mercatino dell'antiquariato: ecco perchè si può svolgere nonostante la zona arancione

ANCONA - Il primo Mercatino dell’Antiquariato, Collezionismo e Artigianato Curiosando del 2021 arriva puntuale l'ultimo weekend di gennaio in piazza Pertini.

Nonostante la zona arancione il mercatino può continuare a svolgersi per il suo carattere di ordinarietà, come per i mercati rionali del mattino. Il mercato dell'antiquariato Curiosando si svolge infatti tutti i mesi ad Ancona ormai da oltre 25 anni. Tanti stand di antiquariato, modernariato e vintage vi aspettano nel mercatino più amato della città!

E come sempre non mancheranno i banchi di artigianato, con prodotti realizzati a mano dalle sapienti mani dei nostri espositori!

L'evento a firma Gianni Brandozzi, organizzato con il patrocinio del Comune di Ancona e della Confartigianato di Ancona e Pesaro Urbino, è l'appuntamento fisso che da oltre 25 anni richiama in città curiosi e appassionati del passato. In vendita oggetti e accessori per arredare le case, per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di un passione da coltivare. I più venduti sono senz'altro i mobili, in particolare il modernariato, insieme all'oggettistica vintage, che rappresenta la tendenza maggiormente di moda al momento.

Il mercatino Curiosando si svolgerà ovviamente in totale sicurezza: mascherine, disinfettante mani, segnaletica per il distanziamento sociale aiuteranno i visitatori a vivere il mercatino in completo relax. Un servizio di vigilanza continuo controllerà il rispetto delle norme antiCovid.

Nell'epoca dai consumi rapidi e sfrenati, i mercatini rappresentano luoghi controcorrente, dove ciò che appartiene al passato viene conservato e riutilizzato, magari in maniera diversa, creativa, originale. Ed è proprio per questo che vanno conservati, valorizzati e soprattutto vissuti!

