Kate, svelato il segreto di bellezza: è la crema (low cost) con effetto botox immediato

La principessa Kate è molto amata dai sudditi, che già la considerano la «loro regina». Dagli outfit sempre impeccabili al suo carattere molto dolce, Kate ha saputo farsi strada nel cuore di tutti. Negli ultimi anni sta assumendo un ruolo sempre più importante nella famiglia reale, la futura regina d'Inghilterra si sta facendo notare per il suo gusto impeccabile e la sua eleganza innata. La bellezza della principessa è innegabile, e i suoi fan si sono spesso chiesti come faccia ad avere un viso sempre così rilassato e una pelle levigata, nonostante le pressioni della stampa e dei media.

Finalmente alcuni servitori della Corte hanno rivelato uno dei tanti segreti di bellezza di Kate.

Kate e la crema effetto botox

La principessa Kate ha numerosi segreti di bellezza, dai sieri per levigare il viso, ai trattamenti più esclusivi per mantenere giovane ed elastica la sua pelle, ma il trucco più importante è sicuramente la crema miracolosa con effetto botox. Si tratta della crema in gel effetto botox che promette di appianare le rughe e regalare un aspetto levigato.

La Supreme Skin Gel di Biotulin è prodotta in Germania e ha una formula ricca di spilantolo, ovvero un anestetico locale ricavato dall’estratto della pianta Acmella Oleracea (conosciuta come crescione del Brasile) ed è formulata per ridurre le contrazioni muscolari e distendere i tratti del viso. Viene chiamato il “Botox in bottle” e ha un costo molto contenuto. La crema è in vendita anche in Italia ad un prezzo inferiore ai 60 euro.

La durata dell'"effetto botox" dovrebbe essere all'incirca di 9 ore e grazie all'acido ialuronico aiuta a contrastare il naturale processo di invecchiamento cutaneo e a mantenere la pelle tonica.

Ecco, quindi, svelato il segreto di bellezza della principessa che ad ogni uscita pubblica sembra avere una pelle sempre più giovane.