Kate Middleton, Rose Hansbury la presunta amante di William all'incoronazione e quel dettaglio che ha copiato alla principessa

Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley. Agli appassionati di cronache della Royal Family questo nome suggerisce solo una cosa: la presunta amante del principe William, la "rivale" di Kate Middleton. Moglie del Lord in Waiting del re e madre di Oliver, uno dei paggi insieme al principe George in occasione dell'incoronazione di re Carlo, durante le celebrazioni Rose è rimasta in disparte, ma non abbastanza da impedire di notare un dettaglio che conferma la sua affinità nei gusti con la principessa Kate.

Kate Middleton e l'"amante" di William, il dettaglio in comune

Nel giorno dell'incoronazione di re Carlo la marchesa, pur non potendo mancare, è rimasta in disparte e pare non abbia mai incrociato lo sguardo né di Kate Middleton né di William.

Ha indossato un abito bianco con dettagli neri, un outfit sobrio ma arricchito da un dettaglio. Si tratta di un paio di scarpe che a Corte non sono una novità: un paio di décolleté nere con fiocco sul retro di fattura italiana (il brand è Aquazzurra). Si tratta dell'iconico modello Bow Tie 105 in pelle nera scamosciata, a punta e con tacco a spillo, indossato già dalla moglie di William in passato.

E spunta Meghan Markle

Ironia della sorte, a protare per la prima volta tra i reali quel modello di scarpe fu la grande assente all'incoronazione, Meghan Markle, che a partire dal 2018 le ha indossate in più occasioni e in colori diversi. Anche Kate Middleton ne ha diverse paia: la prima volta ha sfoggiato il modello di pumps in beige, poi in nero per il pranzo indetto per i governatori generali e i primi ministri prima dell'incoronazione del re Carlo III, a Buckingham Palace.

Chi è Rose Hanbury, marchesa di Cholmondeley

Come Kate Middleton, anche Sarah Rose Hanbury non ha sangue blu: in passato è stata una modella per l'agenzia Stormy Models e ha sposato David, 23 anni in più a lei (che oggi ne ha 39) nel 2009. Ha tre figli, i gemelli Oliver e Alexander (13 anni) e Iris, bambina di sei anni. La sua residenza nel Norfolk è poco lontana dalla casa di campagna di William e Kate di Amner Hall e fino al 2019 lei e la principessa del Galles erano amiche. Poi, in un articolo del The Sun pubblicato nel 2019 e poi rimosso, si fece avanti la voce di un tradimento da parte di William mentre la moglie era incinta del terzo figlio, proprio con la marchesa.