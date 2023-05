Diletta Leotta incinta di una bambina prova a cambiare un pannolino: il risultato è un disastro

EMBED

Il primo cambio di pannolino non è andata benissimo per Diletta Leotta: la conduttrice si è dimenticata di allacciare le due alette, quindi la bambola che stava usando come cavia è rimasta nuda. Avrà tempo per migliorare, come tutti. Il siparietto è andato in scena alla Milano Football Week, dove il volto di Dazn ha parlato di calcio e di come sta vivendo la maternità.