Terra orgogliosa, gente decisa con un grande attaccamento alle proprie radici: questo è il Galles. Un popolo e una terra solo apparentemente ostici, ma che sanno regalare emozioni in grado di coniugare natura, tradizioni e spinta verso il futuro.

La capitale

L’esempio migliore di questa tendenza è la capitale, Cardiff. Una città moderna, ma sempre in grado di trarre esempio dal suo storico e glorioso passato. Molto importante sono i castelli, e tra questi Il Castello di Cardiff, costruito nel 1081, su una vecchia fortezza romana e restaurato durante l’età vittoriana. Il castello appartiene da generazioni alla famiglia dei marchesi di Bute, molto potenti nella regione e possidenti di terreni, miniere e imprese commerciali al porto di Cardiff. Per le celebrazioni del 50esimo anniversario della serie “Doctor Who” (prodotta anche da BBC Wales) un Tardis (il celebre mezzo di trasporto a forma di cabina blu per le emergenze di Polizia) è stato posizionato sull'angolo di sud-est delle mura di cinta del Castello di Cardiff, come se vi fosse stato “parcheggiato” dal Dottore in una delle sua innumerevoli generazioni. Sempre a Cardiff per tutti gli appassionati di palla ovale e di sport in generale è possibile affrontare il tour del Millennium Stadium (ora per motivi di sponsor chiamato Principality Stadium) dove si potrà ammirare all’interno del museo alcuni dei momenti più importanti dello sport gallese, con ampio spazio dedicato agli eroi in rosso del rugby.

Il parco nazionale

Altra tappa di grande fascino è Snowdonia, o se preferite parco nazionale Eryri. Prima della designazione dei confini del parco nazionale, col termine Snowdonia si indicava generalmente un’area più ristretta, a nord di Gwynedd centrata sul massiccio di Snowdon, mentre l’attuale parco copre un'area di due volte più grande e si estende a sud sino a Meirionnydd. Stranamente, lo Snowdonia National Park ha al proprio interno un’enclave, attorno al villaggio di Blaenau Ffestiniog, una cava di estrazione di ardesia. Quest'area è stata deliberatamente esclusa dal parco per permettere la ripresa dell’ormai decimata industria dell’estrazione nel Galles. Ultima fermata Caernarfon, la città reale. La città è meglio conosciuta per le grandi pietre del castello, fatto erigere da Edoardo I d'Inghilterra e conseguentemente percepito come il simbolo della dominazione inglese. L’architetto di Edoardo, James of St. George, prese ad esempio le mura di Costantinopoli, probabilmente era informato del nome gallese Caer Gystennin; inoltre, Edoardo fu un sostenitore della causa delle crociate. Sul livello più alto ai margini della città, si trovano i resti di una occupazione precedente, il forte romano di Segontium.

La tavola

Anche dal punto di vista culinario il Galles è una vera avventura. Ci sono le tatws pum munud (“patate in cinque minuti”) sono un tradizionale stufato gallese con pancetta affumicata, brodo, patate e verdure. C’è poi il welsh rabbit a base di formaggio cheddar fuso e tradizionalmente servito su una grossa fetta di pane grigliato e poi messo dentro il forno.