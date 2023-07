Donna single da 5 anni, l'appello sui social: «Offro 6 mila euro a chi mi trova un marito»

L'amore non ha padroni, cantava Antonello Venditti. Ma sicuramente qualche cacciatore di amanti ora ci sarà. Soprattutto dopo il "ricco" appello di una donna, avvocato in California, che ha offerto circa 6 mila euro a chi sarà in grado di presentarle un candidato a futuro marito. Eve Tilley-Coulson si è rivolta a TikTok qualche settimana fa e, oggi dopo milioni di visualizzazioni, si cominciano a fare avanti diversi "agenti d'amore" con uomini giusti per portare all'altare la signora single ormai da 5 anni. Eve Tilley-Coulson ha detto nel video: «L'offerta è questa: se mi presenti un uomo e io lo sposo, ti darò 5 mila dollari. Non devo rimanere sposata con lui a lungo, posso divorziare non importa, ma se mi presenti un uomo con il quale percorrere la navata della chiesa per poi sposarlo, avrai i soldi della ricompensa».

La signora Coulson si è detta stanca di appuntamenti e dating app. Ha rinunciato, la fortuna sembra averle voltato le spalle. «Dopo il Covid c'è stato uno strano cambiamento nella cultura degli appuntamenti: i ragazzi non ti si avvicinano di persona, e la maggior parte degli uomini passa il tempo sulle app ma senza pensare di uscire seriamente». Per quanto riguarda il profilo del marito, l'avvocato che vive a Los Angeles dice che è alla ricerca di un uomo tra i 27 e i 40 anni, che sia alto almeno 1 metro e 80 e che abbiamo senso dell'umorismo "britannico": «Ovviamente deve amare lo sport, gli animali e i bambini.

Ah... sono aperta anche per una relazione a distanza».