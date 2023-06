Dieta chetogenica, per molti ma non per tutti: ecco chi può farla e le regole da rispettare

Si parla sempre più frequentemente della dieta chetogenica come una valida strada per diminuire di peso senza perdere la tonicità: questo perchè è povera di carboidrati e grassi e punta invece su un apporto di proteine parametrata al proprio peso corporeo. Cosa significa? Sicuramente addio a pasta, pane, patate, pizza, riso, dolci, preferendo invece carne bianca, pesce e verdure (ma non tutte) con una limitazione importante di zuccheri, anche quelli contenuti nella frutta.

Attenti al fai da te: ci sono delle regole da rispettare

L’apporto calorico varia a seconda del peso iniziale - e del risultato da ottenere - e si aggira attorno alle 1100 kcalorie al giorno, con l'impiego dall’impiego di una normale quantità di proteine (0,9/ 1,2 g/kg) e di un basso apporto di carboidrati e grassi.

Il protocollo della dieta chetogenica prevede l’integrazione di potassio, magnesio, calcio, zinco e di tutti i principali micronutrienti in dosi da coprire il fabbisogno giornaliero, per questo è fondamentale affidarsi ad un nutrizionista esperto che saprà consigliare il miglior integratore in grado di supportare la persona che sta affrontando il percorso alimentare.

I controlli da effettuare prima di iniziare una Keto

Non solo: prima di iniziare la dieta chetogenica è fondamentale effettuare un controllo generale della propria salute con analisi specifiche come emocromo, glicemia, insulina, azotemia, uricemia, ALT, AST, colesterolemia, creatininemia, bilancio elettrolitico Na-K per una valutazione completa da parte del nutrizionista che consiglierà anche il periodo durante il quale seguirla, gli alimenti da assumere e tutte le cautele da adottare per evitare disidratazione e cali di pressione.

Quando è consigliata la dieta chetogenica

La dieta chetogenica è di aiuto in caso di obesità, sovrappeso, adiposità localizzate, pazienti che devono effettuare un intervento chirurgico per il quale è necessario perdere peso, apnee notturne, Diabete tipo 2 (da concordare col diabetologo), menopausa, pazienti obesi o in sovrappeso affetti da patologia emicranica o affetti da ovaio policistico.