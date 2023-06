Dieta Express dell'Estate, come perdere 5 chili in 7 giorni: il menù (giorno per giorno) e i consigli per non recuperare il peso perso

L'estate è alle porte e scatta la temuta (per alcuni) prova costume. Per chi non è riuscito a seguire durante l'inverno un regime alimentare sano ecco che arrivano in soccorso le diete last minute. Certo non la soluzione migliore per dimagrire, anzi quella che i nutrizionisti sconsigliano, ma senza eccedere si può tentare di seguire uno schema che sia in grado di sgonfiare e di far perdere qualche chilo. Ecco quindi la Dieta Express dell'Estate, per perdere 5 chili in 7 giorni. Nulla si ottiene con i miracoli, quindi è richiesto un sacrificio anche nella dieta dell'estate. La soluzione è seguire un regime dietetico ipocalorico, evitare sgarri, svolgere attività fisica ed essere psicologicamente inclini a qualche privazione. Perdere 5 chili in 7 giorni potrebbe essere un obiettivo illusorio. Il rischio che si corre è infatti quello di sì perdere peso nell’immediato ma riprendere i chili persi rapidamente, ed è quello che va evitato. Vediamo dunque il menù e qualche consiglio, che potrebbero essere utili. Ricordando sempre, che prima di inziare ogni dieta, è sempre meglio consultare un medico.

Ci sono però dei consigli da seguire, durante e anche dopo la Dieta Express dell'Estate

Non mangiare mai fuori pasto

Consumare oltre ai 3 pasti principali della giornata (colazione, pranzo e cena) uno spuntino a metà mattina e una merenda

Non bere alcolici o bevande zuccherate

Bere tanta acqua

Non saltare mai i pasti

Bere tisane non zuccherate o centrifugati di verdura

Limitare l’uso dell’olio extra vergine d’oliva: un cucchiaino a pasto

Limitare la frutta a solo due porzioni al massimo al giorno

Cercare di prediligere i carboidrati a basso indice glicemico o sostituirli con frutta e verdura, alimenti ricchi di vitamine, minerali, nutrienti e fibre che permettono di saziarsi presto.

Svolgere un’attività fisica (anche una passeggiata va bene)

Primo giorno

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali con poca marmellata.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia home made, senza zuccheri aggiunti

Pranzo: passato verdure senza legumi ne patate

Merenda: una tazza di tè o caffè e un frutto fresco.

Cena: petto di pollo alla griglia (mantenetevi sui 250 gr per la quantità se siete donne, di più se siete uomivi), 80 g di insalata iceberg.

Secondo giorno

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali oppure 4 biscotti integrali, uno yogurt magro oppure un frutto.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: insalata di pomodorini, cetrioli e finocchi e 30 gr pane integrale

Cena: 250 g di salmone fresco al vapore o 140 di affumicato, 80 g di insalata verde.

Terzo giorno

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali oppure 4 biscotti integrali, uno yogurt magro oppure un frutto.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia senza zucchero.

Pranzo: zuppa di legumi fatta con 70 gr di legumi secchi e verdure, o 240 gr di lessi.

Merenda: una tazza di tè o caffè, un centrifugato di verdura verde.

Cena: 200 gr di calamari alla griglia, 200 g di spinaci bolliti.

Quarto giorno

Colazione: tè o caffè senza zucchero, uno yogurt magro e una manciata di cereali integrali.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: passato di verdure con 200 gr lenticchie già lesse.

Merenda: una tazza di tè o caffè, un frutto fresco.

Cena: 250 gr di bistecca cotta ai ferri, 80 g di insalata verde.

Quinto giorno

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali con un velo di marmellata.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: 60 gr di riso basmati con zucchine.

Merenda: una tazza di tè o caffè, uno yogurt magro

Cena: 250 g di merluzzo con un pomodoro a pezzi e origano, 80 g di insalatina.

Sesto giorno

Colazione: tè o caffè senza zucchero, 3 fette biscottate integrali oppure 4 biscotti integrali, uno yogurt magro oppure un frutto.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: passato di verdure con 200 gr di fagioli già lessi.

Merenda: una tazza di tè o caffè, un frutto fresco.

Cena: 200 gr hamburger di vitello o tacchino o pollo, 80 g di insalata verde.

Settimo giorno

Colazione: tè o caffè senza zucchero, una fetta di pane integrale tostata con marmellata.

Spuntino: un frutto fresco o una spremuta di arancia fatta in casa, senza zuccheri aggiunti.

Pranzo: passato di verdure con 100 gr di pollo sgrassato.

Merenda: una tazza di tè o caffè, un frutto fresco.

Cena: 200 gr di sogliola o merluzzo al vapore, 80 g di insalata con pomodorini e finocchio.