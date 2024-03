Con "Gli spietati" il western incrocia il noir e la tragedia: il film da non perdere questa sera alle 21 su Iris

Che guardiamo stasera in tv? Ovvio, "Gli spietati", Iris ore 21. Clint vedovo riprende le armi per vendicare la prostituta sfregiata e l'amico Morgan Freeman frustato a morte dallo sceriffo Gene Hackman. Il western incrocia il noir e la tragedia greca. Monumentale. In seconda serata, La7 ore 22.45, "Berlinguer ti voglio bene" di Giuseppe Bertolucci. Quando Benigni era bravo davvero, irriverente, incontenibile, legato alla sua terra alla sua gente.



Martedì

Domani Cine34 offre un bel doppio programma Paolo Virzì, alla vigilia dell'uscita del nuovo film, sequel di "Ferie d'agosto". E appunto con "Ferie d'agosto" si apre la serata (ore 21)famiglia di sinistra e famiglia di destra in vacanza a Ventotene. Segue alle 23.15 "Ovosodo". L'adolescente Piero (Edoardo Gabbriellini) abita alla periferia di Livorno, la sua vita non è semplice. La prof Nicoletta Braschi si interessa a lui, gli presta i libri giusti, Regina Orioli non sembra la ragazza giusta. Il meglio film di giornata lo trovate però su Rai5 alle 22.25. È "Il Decameron" di Pasolini: autenticamente popolare, vitale, carnale. Ai censori non piacque per niente, Pasolini lo prendevano sempre di mira.

Mercoledì

Mercoledì, il divertente "Noi e la Giulia" di Edoardo Leo, Cine34 ore 21: tre amici variamente falliti, hanno l'idea di ristrutturare un casale per farne un agriturismo.

Giovedì

A loro si unisce Anna Foglietta (bravissima), la Giulia è l'Alfa Romeo di un camorrista che pretende il pizzo. Italia 1 invece mette in fila due cinenomics firmati Zack Snyder. Sbagliando l'ordine, ahinoi. "Watchmen" (ore 23.45), dalla graphic novel capolavoro di Moore e Gibbons, è un gran film cupo e politico e rabbioso, "Justice League" (21.20) un fallimento, Batman e Wonder Woman e gli altri eroi DC Comics qui fanno sbadigliare.

Giovedì Cine34 alle 21 ripesca un classico dello spaghetti western politico: "Quién sabe?" di Damiano Damiani. Messico. Lo yankee Lou Castel viene incaricato dal governo messicano di uccidere un generale ribelle. Per compiere la missione si associa a un ex rivoluzionario divenuto bandito e interpretato da Gian Maria Volonté. Finale mitico.

Venerdì

Venerdì, fossi in voi non schioderei da Iris sino a notte fonda. Alle 21 c'è "Il lato positivo" di David O. Russell. Bradley Cooper incontra Jennifer Lawrence. Fuori fase lui, fuori fase lei: la vita ha colpito duro entrambi. Dramma, commedia, sentimenti che bruciano. E Bob De Niro in un film degno di lui, erano gli anni (questo è del 2012) in cui girava quasi solo robaccia. A ruota (ore 23.45) "Prisoners", gran thriller firmato Denis Villeneuve. Due bambine scompaiono.