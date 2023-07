Caldo rovente e problemi di sonno per milioni di persone: ecco alcune strategie per dormire al meglio

Il caldo estremo di queste settimane rende difficile le attività diurne, il lavoro, la concentrazione, ma altrettanto accade la sera, quando le temperature restano comunque elevate e, complice l'umidità, in molti faticano a prendere sonno o a riposare durante la notte. In estate, il nostro corpo si adatta al caldo attraverso diversi processi fisiologici, che possono avere un impatto anche sulla qualità del sonno. Ecco alcuni consigli da parte degli esperti del sonno, per riposare al meglio.

La giusta temperatura

Scegliere la temperatura ideale per evitare lo sbalzo termico tra esterno e interno è la prima regola, e cioè mai superare i cinque-sei gradi tra dentro e fuori. Chiaro è che il condizionatore è lo strumento perfetto per regolare la temperatura interna, o in sua assenza un più economico ventilatore che fa circolare aria, ma in loro assenza c'è un antico rimedio della nonna, che consiste nel bagnare le estremità delle tende affinché la brezza della notte passandro attraverao la tenda umida, raffreddi la stanza dove riposiamo.

Pigiama o nudi?

Questo è l'eterno dilemma dal sapore shakesperiano. Le correnti di pensiero sono due: chi preferisce spogliarsi di ogni vestito superfluo e chi sceglie la via del pigiama dai tessuti leggeri, come cotone o lino che aiutano ad assorbire il sudore e offrono una sensazione di maggiore freschezza. Gli esperti sconsigliano di domire senza vestiti.

Un letto fresco

Come dimenticare il letto, e specialmente il materasso nella qualità del sonno. Il memory foam è uno dei materiali più usati per materassi e cuscini, in grado di rilevare il calore in eccesso e dissiparlo verso l'esterno, mantenendolo anche nel corso della notte.

Meglio una doccia rinfrescante

Importante che la fodera del cuscino sia traspirante e garantisca la circolazione dell’aria mantenendo il nostro viso fresco.

Ottima per la nostra igiene e per il relax del corpo, ma al di là di quanto si creda, non è una doccia fredda ad aiutarci prima di andare a letto, ma tiepida o calda, perché contribuisce meno ad alterare l’equilibrio della temperatura corporea, effetto che si avrebbe con l'acqua fredda, portando il corpo a riscaldarsi ulteriormente. Buona norma è anche bere un bicchiere di acqua prima di dormire, per evitare risvegli dovuti alla disidratazione.

La natura ci aiuta

Un aiutino naturale può fare al caso nostro per favorire il sonno. La valeriana favorisce la distensione del sistema nervoso, della camomilla sappiamo già, il biancospino, invece, regola la circolazione del sangue e la respirazione e l'assunzione di questi estratti di origine naturale possono avvenire sotto forma di compressa, gocce o tisane. E che dire della lavanda, che si può usare in gocce direttamente sul cuscino, sul materasso o sulla biancheria favorendo l’addormentamento.