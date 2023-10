Spende 8mila euro per bere 2mila pinte in 200 giorni: «Sono troppo giovane per i postumi di una sbornia»

Un ragazzo ha (quasi) mantenuto la sua promessa di bere 2mila pinte in 200 giorni dopo aver dichiarato sui social di essere «troppo giovane per i postumi di una sbornia». Jon May, 25enne di Sheffield, in Inghilterra, ne ha bevute circa 10 al giorno, senza prendersi una pausa, per portare a termine la sua personale sfida. Il ragazzo ha spiegato di aver visto qualcuno sui social berne mille in un anno e, credendo di riuscire a raddoppiare la sfida e ridurne il tempo, ha iniziato la sua "gara". Oggi è l'ultimo giorno e i suoi fan sono trepitanti di scoprire se ci riuscirà o meno.



La gara di pinte

Non è solo gioco, Jon ha preso sul serio la gara di birre. Secondo quanto riporta il DailyStar, infatti, pare che tenga un foglio di calcolo con il numero di birre bevute e che faccia aggiornamenti regolai su TikTok, social su cui ha accumulato migliaia di fan che guardano impazienti, il risultato della sfida. E se ha sostenuto di non accusare particolari problemi con i postumi dell'alcol, a risentirne è stato il suo portafogli. Il 25enne stima di spendere 8mila sterline, quasi 9mila euro per portare a termine la sfida.



Il racconto social

Oggi, al Market Tavern di Atherstone, nel Warwickshire, in Inghilterra, sono già accorsi numerosissimi fan di Jon pronti a vedere le ultime birre che gli dovrebbero garantire il successo della gara alcolica.E sui social, il 25enne ha iniziato già a pubblicare i primi video delle ultime pinte.