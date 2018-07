Wanda Nara superhot su Instagram: il body bianco fa impazzire i followers

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mentre il suocorre e suda per la preparazione estiva con la maglia dell'Inter,si dedica ai suoi post per i 3,6 milioni di followers che la seguono su Instagram. La ex showgirl argentina, procuratrice del centravanti nerazzurro, ha postato qualche ora fa uno scatto bollente, con un body bianco che lascia davvero poco all'immaginazione.Il post sponsorizza prodotti e trattamenti di bellezza: pochi giorni fa Wanda fu immortalata in spiaggia con Maurito, e gli scatti non la mostravano esattamente in formissima. Ma per essere la madre di ben cinque figli, la sexy Nara si mantiene decisamente bene.