Wanda Nara, accordo anti corna per Mauro Icardi: cos'è e quanto vale

Wanda Nara e Mauro Icardi fanno coppia fissa, ormai, da dieci anni e dopo un matrimonio, due figlie e varie crisi di coppia che, tuttavia, sono state superate, ora, sembrano essere più felici e sereni che mai. La prudenza, però, non è mai troppa, soprattutto, in quei casi in cui, in passato, ci sarebbero stati presunti tradimenti.

Ecco, quindi, spiegato il motivo per cui l'imprenditrice argentina avrebbe fatto firmare un accordo anti-infedeltà al marito.

L'accordo anti-infedeltà tra Wanda e Mauro

Fidarsi è bene, tutelarsi è meglio. Deve avere pensato così, Wanda Nara quando avrebbe deciso di far sottoscrivere un contratto anti-infedeltà a Mauro Icardi. Il settimanale argentino Revista Noticias ha fatto sapere che la vincitrice di Ballando con le Stelle avrebbe preso questa precauzione per mantenere un certo controllo e una certa stabilità all'interno del suo matrimonio. Il fatto di volersi tutelare al massimo avrebbe spinto Wanda a mettere nero su bianco, insieme ai suoi legali, uno scritto "salvagente". Infatti, l'accordo prevederebbe una clausola di 100 milioni di dollari che legherebbe i due coniugi argentini. Revista Noticias scrive: «Dopo le numerose voci di separazione, smentite da entrambe le parti e un accordo anti-infedeltà imposto dallo stesso studio legale di Nara, se Icardi volesse tradirla, gli costerebbe una cifra di circa 100 milioni di dollari». La procuratrice sportiva, dopo lo scandalo del presunto tradimento di Mauro con la modella Eugenia Suarez, meglio conosciuta come China, ha scelto di mettersi al sicuro per qualsiasi evenienza. Stando sempre a quanto riportato dal settimanale patinato, il calciatore avrebbe accettato di buon grado questo accordo anti-infedeltà.

Wanda Nara e la salute

In questo momento, Wanda Nara si trova in Brasile perché sta lavorando ai suoi nuovi progetti musicali: la sua canzone "Bad Bitch" ha già spopolato sui social. L'imprenditrice si mostra sempre allegra e sorridente e fonti vicine a lei fanno sapere che è costantemente in contatto con il suo medico, Miguel Pavlovsky, che la sta seguendo nel suo percorso di cura contro la leucemia.