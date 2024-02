Belen, frecciatina a Elio Lorenzoni: «Non puoi fare le cose solo per i soldi». Poi presenta il nuovo fidanzato

Belen ed Elio Lorenzoni si sono detti addio da qualche tempo, ma la showgirl non ha rivelato il motivo della rottura, nonostante avesse dichiarato spesso come lui fosse un uomo buono, forse troppo buono per lei e che avesse intenzione di sposarlo (con tanto di proposta e anello di fidanzamento). Alcune voci vicino alla coppia hanno rivelato che il motivo della fine della loro storia d'amore è da ritrovare in alcune azioni di Elio che avrebbero fatto dubitare Belen della veridicità del suo amore: «Lei l'ha lasciato per la sua incapacità di comprenderla nel profondo e, forse, la tentazione di usare questa storia a fini pubblicitari». Da qui, la nuova frecciatina di Belen all'ex fidanzato.

La frecciatina a Elio Lorenzoni

Belen è uno dei personaggi più criptici, ma anche trasparenti del mondo dello spettacolo. Con poche parole e alcune frecciatine sulle sue storie Instagram, la showgirl riesce sempre a far capire le sue intenzioni e il suo punto di vista, come nell'ultima storia che ha condiviso: una frecciatina neanche troppo velata all'ex che avrebbe pensato sempre troppo ai soldi.

«Non puoi fare qualcosa solo per i soldi.

Devi fare qualcosa in cui credi e alla fine guadagnerai», ha condiviso la citazione di Miuccia Prada e, visto il riferimento monetario, sembrerebbe essere proprio una frecciatina a Elio Lorenzoni, accusato di essere interessato molto al ritorno economico.

Il nuovo fidanzato

Belu ha condiviso, poi, la foto del suo nuovo fidanzato, un pupazzo che la accompagna in tutti i suoi viaggi, dalla Scozia a Dubai. Granpa, il suo nome, è nato in Argentina e da quando si sono incontrati, non si sono più lasciati.