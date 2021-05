Vivienne Charlotte compie un anno: Alena Seredova organizza il party in giardino

Festa in giardino per il primo compleano di Vivienne Charlotte. E Alena Seredova sorride raggiante nel party in famiglia. La festa è all’aperto, nel giardino della villa torinese dove vive con il compagno Alessandro Nasi e i due figli che ha avuto avuti da Gigi Buffon, Louis Thomas, 13 anni, e David Lee, 11. Alla festa presenti anche le nonne e le zie della piccola circondata dall’affetto dei suoi cari, fratelli e cuginetti giocano con lei.

