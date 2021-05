Melissa Satta lascia tutti a bocca aperta con il body bianco. E sui social arriva una pioggia di like

Ha sempre conquistato le copertine, è un trend iniziato anni fa e prosegue. Melissa Satta sempre in gran forma. Stavolta eccola con un body bianco che sottolinea ogni sua forma, dalla pancia piatta al seno esplosivo per proseguire con le gambe lunghissime che sono nude ed anche i tatuaggi a forma di stellina che occhieggiano maliziosi all'altezza dell'inguine. Nelle foto social che hanno raccolto un gran numero di "like" Melissa Satta è una vera bomba sexy. La ex velina posta una serie di scatti che lasciano a bocca aperta i follower, tra pose maliziose e sguardi infuocati.

LEGGI ANCHE:

Secondo figlio e tanta gioia per Elisa Di Francisca: all'ospedale di Jesi è nato Brando

© RIPRODUZIONE RISERVATA