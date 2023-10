Vittorio Sgarbi babysitter per una sera: ma i bambini di chi sono?

Vittorio Sgarbi babysitter per una sera? Dopo il caso di Carlo Calenda che cullava il neonato della collega Giulia Pastorella, deputata e vice-presidente di Azione, anche il sindaco di Arpino si è lasciato convincere e ha tenuto due splendide bambine al passeggino mentre era impegnato in uno dei suoi soliti momenti politico-artistici, questa volta a Parma.

Ieri, invece, ilsottosegretario alla Cultura Vittorio Sgarbi era alla Galleria Tesori d'Arte del Complesso monumentale di San Pietro, a Perugia, sede della nuova mostra «Il Perugino di San Pietro» cinaugurata domenica 1 ottobre e che aprirà ufficialmente le porte al pubblico da lunedì 2 ottobre.

In merito al suo ruolo da babysitter a Parma, ecco cosa ha rivelato.

Vittorio Sgarbi babysitter

Un ruolo inedito per il sottosegretario alla Cultura, ex sindaco di Ubrino, attualmente in carica a Arpino.

Vittorio Sgarbi babysitter, in effetti, non lo aveva ancora visto nessuno. «'Professore mi tiene i bambini 10 minuti?' Ma certo, nessun problema», ha scritto sotto il post su Instagram lasciando intendere che una donna, a lui sconosciuta presumibilmente, gli abbia chiesto di tenere le due bambine.

I suoi follower sono letteralmente impazziti: «Avranno imparato di più con Vittorio in 10 minuti all’interno di una galleria d’arte che in un mese davanti ai programmi tv», ha scritto un account. E, ancora: «Bravo Vittorio, si vede che sei portato». Infine, «Grande Professore», ha concluso un altro account.