Villa da sogno a Forio per la festa della Mendez organizzata dal marito

di Massimo Zivelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Miliardari russi e americani, attori, gente dello spettacolo e vip alla festa organizzata da Oscar Generale nella prestigiosa villa sul promontorio di Forio, presa in affitto in occasione del compleanno di Denny Mendez. Il noto agente delle star di Hollywood, italiano del canavese ma da anni residente a Los Angeles, ha fittato per festeggiare la moglie, una delle ville più esclusive a Zaro, a pochi metri dal set dove si giravano le scene dell'ultimo film di Muccino e di altre due strutture prestigiose a livello internazionale come la Colombaia di Luchino Visconti e la Mortella di Sir William Walton. ma nei pressi ci sono anche le ville di Sabrina Ferilli e poi ancora quelle di armatori greci e di vip di mezzo mondo. Una bella serata all'insegna di un divertimento sicuramente esclusivo, considerato il livello degli ospiti. A cominciare da facoltosi clienti russi e americani di Generale, noto per essere l'agente del calibro di John Travolta, Nicolas Cage, Sharon Stone, George Clooney, tanto per citarne alcuni. Lei, Denny Mendez, è apparsa come sempre seducente ed in piena forma. Con loro l'altra sera al party non c'era la figlia Nayara, affidata alle cure di una nurse, in albergo. Fra gli ospiti, Pascal Vicedomini, organizzatore dell'Ischia Global Film Festival e buon amico della coppia, Lino Ferrara, organizzatore di "TuttoSposi", l'evento napoletano per il quale la Mendez in passato ha fatto da testimonial, la ex gieffina ed attualmente attrice, la venezuelana Carolina Marconi, la manger napoletana Monica Ranucci. L'organizzazione della festa è stata curata da Antonio Impagliazzo, manager del Sorriso Resort di Forio, ed il catering dal noto chef ischitano esperto di grandi eventi, Raffaele Angelino.