Victoria e David Beckham venti anni di matrimonio: «Ecco il nostro segreto»

Victoria e David Beckham, dal 1999 ad oggi: venti anni di matrimonio. L'ex Spice Girls, intervistata nel talk show americano Today, ha raccontato il segreto del loro amore, cosa li ha tenuti uniti uno per l'altra. «La nostra priorità sono i bambini. Tutto ciò che facciamo ruota attorno a loro», ha detto Victoria Beckham, riferendosi ai quattro figli Brooklyn, Romeo, Cruz e Harper. «Entrambi lavoriamo molto duramente, adoriamo ciò che facciamo professionalmente. La chiave del nostro rapporto? La comunicazione», ha aggiunto.La stilista ha ammesso che lei e suo marito si «supportano a vicenda» e si sentono «molto fortunati ad essersi trovati». Alla domanda se si fosse trattato di amore a prima vista quando lei e David si sono incontrati, due anni prima del loro matrimonio, Victoria non ha dubbi: «Sì».«Siamo molto presenti nella vita dei bambini - ha detto ancora - amiamo la nostra famiglia, tutto ciò che facciamo ruota attorno a loro». Victoria Beckham ha anche elogiato il sostegno dei genitori e dei suoceri, dicendo che sono tutti «molto presenti».Durante l'intervista, l'imprenditrice ha anche rivelato che lei e suo marito sono inclini a condividere prodotti cosmetici ogni tanto. Mentre l'ex capitano inglese non usa prodotti della collezione di trucchi di sua moglie, sembra avere una propensione per le maschere per il viso.