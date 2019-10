Victoria Beckham, l'account YouTube è un flop: ecco quanto le ha fruttato finora

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Victoria Beckham è una persona che conosce molto bene il successo: prima come leader delle Spice Girls, poi come donna più invidiata al mondo in virtù del matrimonio con David Beckham e poi come stilista. Ora, però, per l'ex 'Posh Spice' è arrivato un primo, significativo flop.L'avventura nel mondo della moda di, iniziata ormai da diversi anni, prosegue tra alti e bassi. Un clamoroso, però, l'ex leader delle Spice Girls lo ha raccolto nel mondo dei social e, più precisamente, su. Il canale creato da, infatti, finora si è rivelato un clamoroso flop. E a questo punto, come riporta il Daily Mail , la 45enne stilista sta pensando seriamente di chiuderlo.Nonostante la fama mondiale,può vantare un numero modesto di iscritti al suo: appena, una quota che farebbe sorridere i giovanissimi 'youtuber' che sanno come spopolare nella piattaforma video creata da Google. Un traffico così basso, finora, in media ha fruttato acirca: una cifra irrisoria, rispetto a quanto investito dalla 45enne per la creazione e pubblicazione di contenuti video sulle sue collezioni e sul mondo della moda in generale.Gli affari, perché di questo si tratta, continuano a non andare quindi come dovrebbero. Ilera stato aperto danel 2012, ma gli utenti non sembravano molto interessati a vedere filmati di sfilate di moda. Da circa un anno,ha deciso di aggiungere video della sua vita quotidiana o tutorial di make-up, ma non c'è stata l'inversione di tendenza sperata.