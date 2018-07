Veronica Maya, relax al mare: tuffo dalla scogliera con il suo fedele cane

di Massimo Zivelli

Un tuffo rinfrescante per spezzare la morsa del caldo che, anche ad Ischia, è asfissiante in questo week end che prelude all'arrivo delle star del cinema che prenderanno parte all'Ischia Global Film Festival. Ese lo è concesso in compagnia del suo fedele cane, tuffandosi dalla scogliera del Regina Isabella, nell'incanto della baia di Lacco Ameno., la show woman è apparsa veramente scattante ed in gran forma. Un inizio all'insegna del relax per lei e per tutta la sua famiglia, in vacanza sull'isola per una settimana nell'albergo che da sempre a Ischia celebra le grandi star dello spettacolo ed i personaggi del jet set mondiale. Con la Maya, riprende dopo due settimane di pausa, l'arrivo dei personaggi da copertina. E sull'isola d'Ischia si può dire che adesso inizia per davvero l'estate all'insegna della dolce vita.