Valeria Marini scoppia a piangere nell'Isola dei Famosi spagnola: il motivo è davvero strano...

Riesce sempre a far parlare di se, in qualsisi contesto e in qualsiasi situazione. E Valeria Marini scoppia a piangere a Supervivientes, praticamente l’Isola dei Famosi spagnola. In Honduras accade tutto proprio nel giorno del suo 54esimo compleanno, era il 14 maggio. La showgirl piange disperata, anche se a dire il vero le lacrime non scendono. Ma lei si asciuga gli occhi e si difende con il suo spagnolo molto improvvisato.

Nel suo giorno speciale la Marini, che è già finita in nomination ed è stata salvata in alcune occasioni dal pubblico iberico, riceve un regalo dalla produzione: una torta che avrebbe dovuto condividere con gli altri naufraghi. Così non accade: la Marini infatti si gustasi il dolce solo con pochi intimi, praticamente i suoi fedelissimi facendo ovviamente arrabbiare gli esclusi. Accusata dalla maggior parte del gruppo di essere un’egoista, scoppia in lacrime e si difende: non aveva ben capito le indicazioni degli autori.

