Valentina Ferragni, incidente doloroso alla sfilata: «Mi fa un male cane, non lo sapevo»

Incidente doloroso per Valentina Ferragni. L'imprenditrice e influencer ha condiviso con i suoi follower su TikTok l'inconveniente che le è capitato mentre era impegnata ad assistere alla sfilata parigina di Jacquemus. La sorella di Chiara Ferragni, invitata insieme a star come Emily Ratajkowski e Monica Bellucci, ha assistito allo show allestito nei giardini della reggia di Versailles direttamente da una barchetta a remi, ma l'ombrellino bianco che avrebbe dovuto ripararla dal sole a quanto pare non si è rivelato sufficiente a evitare il peggio. Vediamo cosa le è capitato.

La Maison francese Jacquemus ha presentato la collezione FW2024 in una location spettacolare: la passerella è stata allestita nei giardini della reggia di Versailles, costeggiando un corso d'acqua.

Tutti gli invitati, tra cui Valentina Ferragni, hanno assistito alla sfilata a bordo di una barchetta a remi. A tutti è stato fornito un ombrellino parasole, ma a causa della prolungata esposizione ai raggi, amplificati dal riflesso dell'acqua, l'ustione si è rivelata inevitabile.

Dopo aver condiviso con entusiasmo su Instagram foto e video della sfilata, la Ferragni si è riversata su TikTok per mostrare il look sfoggiato per il party serale. Un abito bianco della maison, che mette in risalto...la bruciatura. «Non sapevo che saremmo rimasti sotto al sole per quattro ore senza poterci muovere - dice Valentina senza nascondere una critica all'organizzazione dell'evento - mi fa un male cane».

Il party

Nonostante il notevole disagio, Valentina Ferragni ha sfoggiato un look impeccabile per l'after party, con abito bianco firmato Jacquemus così come la borsa, mules di Giuseppe Zanotti e gioielli del suo brand, Valentina Ferragni Studio.