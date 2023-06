Alba Parietti in bikini a 62 anni: «Per la società sono vecchia. Per me è una conquista»

Alba Parietti e la sua forma fisica a 62 anni «da far invidia a tante giovani ragazze». Questo è il pensiero comune dei suoi fan che su Instagram hanno apprezzato la scelta di mostrarsi senza filtri, in bikini, in barca nella vacanza a Ibiza.

Cappellino di paglia, un filo di rossetto e occhiali da sole da «diva anni '80». «Per la società sono vecchia», scrive la showgirl sui social rivendicando con fierezza il fatto di non sembrare prossima ai 62 anni.

Mettere da parte le insicurezze per mostrarsi al naturale, per i suoi follower, consiste nel dare una speranza alle tante sue coetanee che la seguono e che hanno imparato, come lei, ad accettarsi così come sono.

Alba Parietti in bikini a 62 anni

«Non sapete quanto mi piace pubblicare questa foto. Ha ragione il mio adorato @alf_adams sono sciocca a mettere i filtri ad essere insicura - scrive su Instagram Alba Parietti -. Questa foto me l’ha fatta uno storico amico con il suo telefonino e certo non ne ha messi. Per me oggi essere così è un merito, è una conquista».

Il messaggio ai fan

La showgirl festeggerà il suo 62esimo compleanno la prossima domenica. In merito alle insicurezze sulla sua forma fisica ed estetica, così ha commentato la scelta di pubblicare una foto in bikini e senza filtri: «Secondo la società sono vecchia, ma non lo sono né nella forma né nella sostanza. Alba Parietta sorridente.