Sassoferrato,travolto da un'auto in manovra in uscita dal parcheggio: muore a 62 anni. Conducente sotto choc

SASSOFERRATO - Tragedia a Sassoferrato, dove un 62enne di nazionalità tunisina è stato investito ieri sera all’uscita del terzo parcheggio in via Decio Mura. Per l'uomo, purtroppo, non c'è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi anche se sul posto sono immediatamente accorsi i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i Carabinieri.

Alla guida dell'auto c'era un uomo del posto di mezza età, sotto choc, che non si capacita come, nel corso di una manovra per uscire dal parcheggio ed accedere alla rampa che immette nella via, abbia investito il 62enne. I Carabinieri stanno indagando per verificare se l'uomo non sia stato colpito da un malore prima dell'impatto. Sono in corso accertamenti da parte dei militari per ricostruire l'esatta dinamica dell'investimento ascoltando eventuali testimoni e visionando le telecamere. Anche perché sembra che nessuno, delle persone presenti, abbiano sentito un urto o il rumore dei freni. Il 62enne, nell'ultimo periodo residente a Fabriano, lascia due figli maggiorenni. Per un lungo periodo ha svolto la professione di fornaio in Campania.